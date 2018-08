Dettingen entführt verdient die Punkte

Der SV Eberhardzell hat in der Fußball-Bezirksliga am Freitagabend gegen den SV Dettingen zu Hause mit 0:4 (0:2) verloren. Die Gäste aus dem Illertal entführten am Ende verdient die drei Punkte. Felix Unterfrauner hatte für die Gastgeber zwar die erste Möglichkeit der Partie (4.), bis zur Halbzeitpause setzten die im Spielaufbau besseren und deutlich zielstrebigeren Gäste aber die Akzente. SVD-Stürmer Jochen Kern scheiterte an SVE-Keeper Patrick Lerch (10.), drei Minuten später verzog Alexander Maier aus aussichtsreicher Position. Im dritten Anlauf schlugen die Gäste dann zu, Steffen Zott (20.) köpfte nach Ecke von Andreas Betz zum 0:1 ein. Jochen Kern (30.) erhöhte mit einem Schuss aus 16 Metern zum 0:2. Die Gäste nahmen den Zellern nach der Pause schnell den Wind aus den Segeln. Steffen Zott (50.) markierte nach einer Ecke das 0:3. Mitten in eine kleine Drangperiode des SVE hinein verwandelte Jürgen Göppel einen an Kern verwirkten Elfer zum 0:4 (65.). Die Gastgeber gaben nie auf, ein Ehrentreffer blieb ihnen aber versagt.