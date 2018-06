Der Narrenstein kommt auf einen Sockel

Der Umbau des ehemaligen Gasthofs Post in Eberhardzell soll in circa sechs Wochen beginnen. Im Obergeschoss des denkmalgeschützten Gebäudes mitten im Ort entstehen Wohnungen, im Erdgeschoss Geschäftsräume. Jetzt wurden auch die Planungen für die Außenanlage vorgestellt. Intensiv beschäftigte den Gemeinderat die Frage, wie genau der Narrenbrunnen gestaltet werden soll.

Die Planerin Sarah Michalik von der Firma Jako Baudenkmalpflege umriss die grundsätzliche Überlegung: „Wir verbinden im Gebäude selber Historisches mit Modernem. Das wollten wir auch nach außen tragen.“ Dies spiegelt sich in der Wahl moderner Baumaterialien wider: Sitzgelegenheiten und Einfassungen für die Bäume aus Betonfertigteilen, bei den öffentlichen Parkplätzen entlang der Schulstraße Oberflächen aus Betonpflasterstein. Die Treppe zum Haupteingang soll aus Granit sein, der Rad- und Fußweg mit Blick auf den Winterdienst geteert. Die Materialvorschläge hieß der Rat ebenso gut wie die Gliederung zwischen dem öffentlichen Platz bei der zentralen Kreuzung und jenen Bereichen weiter hinten, die den künftigen Bewohnern dienen (Carports, Stellplätze für Räder und Mülltonnen). Zwischen „Post“ und Bäckerei bleibt die Zufahrt zu Parkplätzen möglich; aber um die „Post“ herum ist für Autos keine Durchfahrt zur Schulstraße vorgesehen, hatte der Rat schon früher beschlossen.

Klar war zudem bereits, dass der Narrenbrunnen nicht direkt vor dem Haupteingang der „Post“ platziert, sondern von der Kreuzung abgerückt wird. Rege diskutiert wurde jedoch die Gestaltung: Die Planerin Michalik und Bürgermeister Guntram Grabherr warben für eine moderne Variante. Dabei wäre ein Wasserfilm über eine glatte, leicht geneigte Bodenplatte gelaufen. Der Findling, in den der Künstler Horst Reichle närrische Motive eingearbeitet hat, hätte beinahe im Wasser gestanden. Bei dieser modernen Variante könnten Besucher den Narrenstein nicht nur von den Sitzgelegenheiten drumherum betrachten, warb Michalik: „Man soll ihn anfassen können.“ Dem Gemeinderat Hubert Schad gefiel der Gedanke, dass Kinder durch circa zwei Zentimeter tiefes Wasser hingehen und den Stein betasten – erst dann entfalte er seine volle Magie, sagte er: „Davon geht er nicht kaputt und den trägt auch keiner weg.“

Kalk, Moos und Handabdrücke

Dagegen gab es aber Bedenken. Der Künstler sah vor seinem geistigen Auge mit Grausen Kalkränder auf dem Narrenstein und argumentierte, die bewusst belassene Form des Findlings komme nur bei einer erhöhten Position zur Geltung. „Es soll ein Stein bleiben und nicht irgendein Spielplatz werden“, sagte Reichle. Der Rat Hubert Ego sprach die Unfallgefahr und mögliche Beschädigungen an, wenn der Stein frei zugänglich in einem Wasserfilm stünde. Der Rat Markus Scheffold, zugleich in der Führung der Narrenzunft, fürchtet einen Moosbefall. Er berichtete, dass innerhalb der Zunft keine Einstimmigkeit geherrscht habe; die Mehrheit habe jedoch „aus Gründen des Schutzes“ für die eher klassische Brunnenform plädiert: eine Einfassung und in der Mitte des Beckens der Stein auf einem Sockel plus die Wasserdüsen.

Hierfür sprach sich mit zehn zu vier Stimmen auch die Mehrheit des Gemeinderats aus – und zwar in einer Variante mit rechteckiger Umrandung aus Beton. „Damit bleiben wir in der Philosophie“ der Außenanlagen, sagte Stefan Mezger. „Wir wollten einen Brunnen. Zwei Zentimeter Wasserfilm sind kein Brunnen.“ Bei dieser Form und diesem Material konnten auch Grabherr und die Planerin mit dem klassischen Brunnen gut leben. Michalik hätte nur gestört, wenn die geometrischen Formen der Außenanlagen mit einer organischen Gestaltung des Brunnens gemixt worden wäre.

Viele Details werden noch zu klären sein, unter anderem die Höhe des Sockels. Denn selbst mancher Befürworter der klassischen Brunnenform merkte an, zu hoch dürfe der Narrenstein nicht stehen. Denn steht der circa 2,40 auf 2,40 Meter große Stein allzu stark erhöht, könnte der Anblick den Betrachter erschlagen. Jako-Geschäftsführer Bernd Jäger regte an, vor der endgültigen Entscheidung vielleicht ein Modell in Lebensgröße aufzubauen. Der Künstler Reichle teilt diese Befürchtungen nicht: „Auch wenn er acht Tonnen wiegt, ist der Stein eher zierlich.“

Zusatzinformationen: 5 von 6 Wohnungen sind weg

Die Firma Jako Baudenkmalpflege aus Emishalden (Rot an der Rot) ist bei Umbau und Sanierung des ehemaligen Gasthofs Post nicht nur Planer im Auftrag der Gemeinde; sie tritt für die Schaffung von sechs Wohnungen selbst als Investor auf. Geschäftsführer Bernd Jäger sagte, davon seien fünf Wohnungen verkauft oder verbindlich reserviert. Nachdem es aufgrund von Personalwechseln in der Denkmalbehörde des Regierungspräsidiums etwas länger gedauert habe, solle der Umbau nun in circa sechs Wochen beginnen. Die Investition und Vermarktung der Geschäftsräume im Erdgeschoss sind Sache der Gemeinde. Für Investor und Gemeinde ist der Weg frei, nachdem unlängst das Land Zuschüsse zugesagt hatte. Insgesamt fließt Geld aus mehreren Töpfen für mehrere Projekte der Städtebau- und Denkmalförderung nach Eberhardzell, was sowohl der „Post“ wie der Zehntscheuer zugute kommt.