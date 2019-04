Der CDU-Generalsekretär Manuel Hagel fordert mehr Mut und klare Kante

Der Generalsekretär der baden-württembergischen CDU, Manuel Hagel, hat seine Partei zu mehr Mut im Umgang mit Populismus aufgefordert. Vor knapp 30 Zuhörern im Dorfgemeinschaftshaus in Oberessendorf sprach der 30-jährige Politiker aus Ehingen über die Gefahr für die Demokratie durch den zunehmenden Rechtsruck in der Gesellschaft.

Manuel Hagel, der nach eigener Aussage rund 140 000 Kilometer im Jahr im Land unterwegs ist, hatte zuvor das Holzwerk Schneider in Eberhardzell besucht und sich dort über moderne Produktionsmethoden informiert. Der Ehinger ist seit gut drei Jahren Generalsekretär, sitzt seit dieser Wahlperiode als Nachfolger von Karl Traub im Landtag und ist schon lange Stadtrat in Ehingen und Kreisrat im Alb-Donau-Kreis.

Für diese Mandate bewirbt sich der gelernte Banker und Finanzwirt am 26. Mai erneut. „In diesen Zeiten muss man sich noch mehr politisch betätigen und vor allem klar positionieren.“ Das gab er auch den Zuhörern in Oberessendorf, überwiegend Parteifreunde, mit auf den Weg. Genau jetzt müsse man die Werte der CDU betonen und sich abgrenzen gegenüber anderen Parteien, besonders der AfD. Die bezeichneten sich zwar als konservativ, seien es aber keineswegs. „Die einzigen Konservativen sind wir“, stellte Hagel klar. Man müsse sich nicht schämen, als konservativ zu gelten oder so genannt zu werden. Im Gegenteil, man müsse Farbe bekennen und den Menschen deutlich machen, wofür man steht.

Liberal, christlich und eben konservativ, dass seien die Werte, für die die CDU stehe und für die es sich lohne einzutreten und zu kämpfen. Insbesondere die Bildungs- und Familienpolitik seien dafür sehr gute Beispiele. Dort könne man die Ideale der CDU in der aktuellen Tagespolitik vorantreiben und gestalten. Für das Mitmachen hätten sich im ersten Quartal dieses Jahres in Baden-Württemberg schon 816 Menschen entschieden, die der Partei beigetreten sind. Allerdings musste Hagel einräumen, dass die Mitgliederzahl der CDU Baden-Württemberg aktuell immer noch schrumpft. Auch angesichts dieser Zahlen sei es nötig, Klarheit und Wahrnehmbarkeit zu zeigen, anders und modern formuliert: „Wir müssen klare Kante zeigen.“

Haltung sei die Antwort auf Politikverdrossenheit, die für Hagel eher eine Parteienverdrossenheit ist. Von daher sei es zwingend nötig, so Hagel, die politische Debatte wieder auf der Ebene der Parteien zu führen. Angesichts von Koalitionen, an deren Ende immer ein Kompromiss steht, sei dies natürlich nicht einfach. Dennoch wollten die Menschen klare und einfache Antworten hören und vor allem umgesetzt haben. Wenn dies nicht gelinge, würden sich die Menschen abwenden und anfällig sein für populistisches Gedankengut von rechts. „Wir müssen durch unser Verhalten Vorbild sein und den Menschen mit Respekt begegnen“, forderte Hagel. Bestes Beispiel sei der CDU-Ortsverband Eberhardzell, der durch drei junge Leute wieder reaktiviert und belebt werde.

Grunderwerbsteuer senken

Im anschließenden Dialog mit den Zuhörern sprach sich Manuel Hagel für einen verantwortungs- und respektvollen Umgang in den sozialen Medien aus. Die Grunderwerbsteuer sähe er gern abgesenkt, dies scheitere aber gegenwärtig am grünen Koalitionspartner. In Sachen Wohnungsbau forderte der CDU-Politiker eine Entschlackung der Landesbauordnung und wies auf die wichtige Innenverdichtung hin. „Nur auf der grünen Wiese zu bauen, zersiedelt letztlich die Dörfer und Städte.“