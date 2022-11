Das Singen im Chor soll die Gemeinschaft und Freude stärken

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein Wochenende mit viel Gesang und viel musikalischer Arbeit haben Kinder und Jugendliche an der Landesakademie in Ochsenhausen erlebt. Der Oberschwäbische Chorverband (OCV) veranstaltete nach coronabedingter Pause dort sein dreitägiges Chorschulungswochenende für 8 bis 18-Jährige unter der Leitung von Dozentin Christine Wetzel.

Das Kursprogramm lautete „The colours of life – die Farben des Lebens“. Die Kinder aus den Chören Bolstern, Eberhardzell, Gebrazhofen, Rot an der Rot und Zogenweiler reisten mit deren ChorleiterInnen und Begleitpersonen an. Das Chorschulungswochenende wurde von Birgit Barth organisiert. Die Kursteilnehmer erarbeiteten ein Konzertprogramm mit ein- und mehrstimmiger Kinder- und Jugendchorliteratur.

Neben der Probenarbeit bildeten die chorische Stimmbildung, Körperbewusstsein und Atmung einen wichtigen Inhalt. Zunächst lernten sich die Sängerinnen und Sänger bei der ersten Probe mit verschiedenen Bewegungs- und Begrüßungsliedern kennen. Danach ging es mit Christine Wetzel gleich richtig zur Sache und einzelne Stücke wurde mit Bewegungen ausgeschmückt. Der Samstag versprach ein abwechslungsreiches Programm und es wurde gleich kräftig weiter geprobt, galt es doch, die Lieder beim Abschlusskonzert gekonnt und auswendig vorzutragen. Und, obwohl die Proben anstrengend waren, verzauberte Christine Wetzel in gekonnter Art und Weise die Schulungsteilnehmer.

Neben der Probenarbeit kamen auch der Spaß und die Unterhaltung nicht zu kurz. Bei einem „Bunten Abend“ stellten die einzelnen Chöre ein tolles und abwechslungsreiches Programm zusammen. Am Sonntag durften die Kinder und Jugendlichen beim Abschlusskonzert zeigen, was sie gelernt hatten. Das Dirigat übernahm Christine Wetzel, die Klavierbegleitung in bewährter Weise Irene Streiss. Viele Zuhörer waren der Einladung gefolgt und besuchten das Konzert im Bibliothekssaal. Nach einer Zugabe ging ein Chorschulungswochenende mit vielen neuen Eindrücken, Freundschaften und Liedern zu Ende.