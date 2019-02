Damit altes Wissen nicht verloren geht

Der älteren Generation sind viele interessante Fakten, Personen, Begebenheiten und Geschichten noch in Erinnerung. Doch nach und nach gerät die Heimatgeschichte in Vergessenheit. Vieles ist für die nachkommenden Generationen kaum noch vorstellbar.

Mühlhausens Ortsvorsteher Hugo Weber wusste zum Beispiel zu berichten über einen Einbruch aus dem Jahr 1919: So wurde im April 1919 ein Dieb aus Ulm morgens um vier Uhr auf frischer Tat im Sägewerk Maucher ertappt und dem Gendarmerieposten übergeben, der den Täter hinter jener Tür einsperrte, die bis heute in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Hummertsried die Zeit und viele Straftäter überdauert hat. Damit solches Wissen nicht verloren geht, arbeitet der Arbeitskreis Heimatgeschichte Eberhardzell die Vergangenheit nach und nach auf, aufgegliedert in spannende Einzelthemen.

Ins Leben gerufen wurde der Arbeitskreis im Oktober 2009 unter dem Vorsitz des damaligen Bürgermeisters Hans-Georg Maier. Dem derzeitigen Arbeitskreis Heimatgeschichte unter dem Vorsitz von Hubert Schad gehören zwischen fünf und 15 Personen an, je nach Thema. Vertreten sind neben Bürgermeister Guntram Grabherr auch mit Pfarrer Max Wiest die Geistlichkeit. Als ständiges Mitglied unterstützt Wolfgang Merk, Mitglied der Gesellschaft für Heimatpflege in Stadt und Kreis Biberach und Leiter der Interessengemeinschaft Heimatforschung Biberach. Leiter und für das Marketing zuständig ist Hubert Schad. Besonders engagieren sich seit Anfang an Alois und Maria Schmid. Wie rührig der Arbeitskreis ist, zeigt allein schon die Veröffentlichung von bisher fünf Publikationen zur Heimatgeschichte, die alle im Bürgerbüro im Rathaus erhältlich sind. Und das Interesse an den Publikationen ist groß: die aktuelle Chronik über die Gewerbe- und Handelsbetriebe in Eberhardzell,ist bereits ausverkauft.

Fakten werden sorgfältig geprüft

Egal, ob sich der Arbeitskreis mit den Kleindenkmalen der Gemeinde, also jedem Flurkreuz, jedem Philosophen- und jedem Gedenkstein und deren Geschichten befasst oder mit dem Feuerwehrwesen: Akribisch werden Fakten, Bilder und Geschichten gesammelt und geprüft und von Andreas Hollacher grafisch so zusammengestellt, dass daraus auch für die jüngeren Generationen spannende Broschüren entstehen. So regelt etwa die erste schriftlich überlieferte Feuerordnung der Gemeinde aus dem Jahr 1835, dass keine Öfen, Backöfen, Branntweindestillen oder Dörrobstanlagen ohne vorherige Information und Abnahme der Lokalfeuerschau eingerichtet werden dürfen. Verwiesen wird dabei auf die Königlich Württembergische Feuerlösch-Ordnung vom 20. Mai 1808. Bei Zuwiderhandlungen drohte eine Strafe von zehn Reichstalern.

Zeitzeugen befragt

Besonders anschaulich wird die Heimatgeschichte, wenn es dem Arbeitskreis gelingt, Zeitzeugen und alte Anschauungsstücke zu finden und die Besitzer davon zu überzeugen, diese Stücke passend zum jeweiligen Thema für eine Ausstellung zur Verfügung zu stellen. Hubert Schad freut sich: „Man muss hingehen und schwätzen mit den Leuten. Inzwischen haben wir sogar schon einige Dauerleihgaben.“ Als Gemeinderat sieht er darin einen doppelten Nutzen: „So können wir die Räume im Keller des Rathauses sinnvoll als Ausstellungsräume nutzen.“ Im Rahmen von Führungen und nach Voranmeldung können Besucher die Exponate dort besichtigen.

Hinter dem Arbeitskreis Heimatgeschichte Eberhardzell steht viel ehrenamtliches Engagement. „Ohne das geht so etwas nicht“, sagt Hubert Schad, der seit zwei Jahren im Ruhestand, aber nicht nur im Arbeitskreis, sondern gleichzeitig auch noch zweiter Vorsitzender und Jugendtrainer des SV Eberhardzell sowie Jugendhelfer der Fußball-AG an der Schule ist. Da bleibe gerade noch genug Zeit für die Enkel, meint er lachend und versichert: „Ich bin zwar jeden Tag in der Woche verplant, aber es sind alles selbst gewählte Termine und es sind schöne Aufgaben für mich.“ Als nächste Themen stehen im Arbeitskreis Heimatgeschichte die Vergangenheit der Zehntscheuer und der „Alten Post“ an. Die Broschüre zur Zehntscheuer soll passend zu deren Eröffnung Ende 2019 beim Adventsmarkt vorgestellt werden.