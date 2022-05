Christi Himmelfahrt am Holzweiher

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem er in den letzten beiden Jahren ausfallen musste, erlebte die Seelsorgeeinheit Eberhardzell einen schönen Himmelfahrtsgottesdienst am Holzweiher in Füramoos. Bei wunderbarem Wetter – nicht zu heiß und nicht zu kalt – waren die Gemeinden Eberhardzell, Füramoos, Mühlhausen und Oberessendorf aus drei Richtungen aufgebrochen, um zunächst eine kleine Öschprozession zu begehen, verbunden mit der Bitte um eine gute Ernte.

Treffpunkt war der Holzweiher, wo schon der Musikverein Füramoos wartete. Er begleitete den Gottesdienst und auch den anschließenden Frühschoppen (nur in flüssiger Form).

Der Kirchengemeinderat Füramoos hatte alles gut vorbereitet, Bänke besorgt, Altar und Kreuz aufgestellt, die Prozessionsstrecken ausgetüftelt. Allen einen herzlichen Dank.

Die idyllische Umgebung des Holzweihers zeigte sich in frühlingshafter Frische, Frösche quakten und die Kinder konnten nach dem Gottesdienst am Wasser spielen.

Für die Seelsorgeeinheit Eberhardzell ist der Himmelfahrtstag immer ein Gemeinschaftserlebnis, und es ist zu spüren, dass sich viele schon darauf freuen.