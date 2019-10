Chor begeistert mit Musical-Aufführungen

Der Kinder- und Jugendchor Eberhardzell hat sein 40-jähriges Bestehen mit zwei Aufführungen des afrikanischen Musicals „Kewla, Kwela“ gefeiert.

Zunächst führte die Vorsitzende Andrea Ewert in das zum Musical ein. So warten die Tiere in Afrika schon seit vielen Monden auf den lang ersehnten Regen. Überall nur roter Staub und brütende Hitze. Daher beschließen die Tiere, dem Rat des großen Orakels zu folgen und ein Wasserloch zu graben. Nur Tschipo, der Buschhase, hilft nicht, weil er lieber auf seiner Flöte spielt. Er wird von den anderen verjagt. Als die Tiere schließlich Wasser finden, glauben sie an ihre Rettung. Doch das ist erst der Anfang einer spannenden Geschichte, denn plötzlich tauchen die Gespenster der Nacht auf und die verstehen keinen Spaß.

Die Spannung steigt, untermalt mit afrikanischen Rhythmen an den Percussion von Leon Schupp und Martin Studts, an der Querflöte Sabine Batzill und in bewährter weise am E-Piano Artur Schupp. Für die besonderen Lichteffekte sorgte Markus Denzel. Frisch und souverän sangen sich die Sänger des Kinder- und Jugendchors, unterstützt von Birgit Barth und sieben Mädels von den Le Crescentis, mit gehörgefälligen, rhythmisch pulsierenden afrikanischen Weisen in die Herzen der Zuhörer. Ein sehr gelungenes Musical, ein tolles Bühnenbild und eine gelungene Deko. Ein großes Lob und Kompliment geht an die Chorleiterin Helena Klein, die über Monate hinweg mit viel Geduld und Ausdauer die kleinen und großen Sänger zu Höchstleistungen antrieb.

Die Ehrungsurkunde der Deuschen Chorjugend für 40 Jahre Kinder- und Jugendchor Eberhardzell überreichte der Vizepräsident des Oberschwäbischen Chorverbands (OCV) Erwin Gering an Chorleiterin Helena Klein. Er beglückwünschte die „Geburtstagskinder“ und ließ die vergangenen 40 Jahre noch einmal Revue passieren: Gegründet wurde der Kinder- und Jugendchor im Jahr 1979 von Klaus Aßfalg, der ihn bis 1987 leitete. Danach übernahm Martin Remke übergangsweise das Dirigat. Noch im selben Jahr übernahm Birgit Barth, damals noch Birgit Manz, den Kinder- und Jugendchor und leitete diesen 27 Jahre. Seit 2014 ist Helena Klein Chorleiterin. Eine weitere Ehrung nahm die Jugendbeauftragte des OCV, Birgit Barth, vor. Für fünf Jahre Singen im Kinder- und Jugendchor Eberhardzell wurde Florina Merk geehrt.

Am Sonntag beim Familiennachmittag hieß es noch einmal Bühne frei für die Künstler des Kinder- und Jugendchors. Als Vorprogramm führten die Tanzmäuse des SV Eberhardzell unter der Leitung von Karin Lerner und Susi Schulz einen gekonnten Tanz mit tollen Einlagen und Hebefiguren auf. Sie hatten dabei das Publikum gleich auf ihrer Seite und durften die Bühne nicht ohne eine Zugabe verlassen. Der stellvertretende Bürgermeister Manfred Lämmle überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde, bevor sich wieder der Vorhang für das Musical „Kwela, Kwela“ öffnete.