Burgstraße erhält Entlastungskanal

In der Burgstraße in Eberhardzell ist es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Überschwemmungen gekommen. Nicht nur beim Starkregenereignis 2016, sondern auch in den Jahren danach kämpften die Bewohner immer wieder gegen Wassermassen, die das Kanalsystem nicht fassen konnte. In der Gemeinderatssitzung diese Woche ging es nun darum zu entscheiden, auf welche Art und Weise dieses Problem am besten zu lösen ist. Alexander Peter, Kanalsanierungsberater vom Ingenieurbüro Wasser-Müller, erläuterte die Möglichkeiten. Zuerst habe sein Büro geprüft, ob der Kanal das Problem sei, dass dieser nicht genug Wasser aufnehmen könne. Die Untersuchungen hätten jedoch ergeben, dass das nicht der Fall sei. Stattdessen habe sich herauskristallisiert, dass die tiefe Lage der Straße das Problem sei. Die einzige praktikable Lösung aus Sicht der Ingenieure sei daher der Bau eines Entlastungskanals in der Burgstraße, der das überschüssige Wasser direkt in die Umlach leite. Das Wasserwirtschaftsamt Biberach würde diese Lösung mittragen, das sei bereist geklärt. Der Gemeinderat beschloss die Ingenieurleistungen für den Bau des Entlastungskanals an das Büro Wasser-Müller zu vergeben.