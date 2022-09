Bunte Vielfalt im Kürbisparadies: Welcher Kürbis sich für welche Diät und welches Gericht am besten eignet

Ein großer orangener Kürbis aus Holz weist den Weg: Mitten in Ampfelbronn, von der B465 nicht einsehbar, befindet sich das Kürbisparadies der Familie Spieler. Seit gut einer Woche läuft der Verkauf und Freunde des Fruchtgemüses wissen, dass sie hier die wahrscheinlich größte Auswahl an Speise- und Zierkürbissen in der Region finden.

Liegen voll im Trend: weiße Kürbisse. (Foto: Katrin Bölstler)

Mehr als 150 alte und neue Sorten werden im Kürbisparadies zum Verkauf geboten. Obwohl die Saison erst beginnt, liegen jetzt schon mehrere tausende Kürbisse bereit und warten darauf, gekocht, gestampft oder zerrieben zu werden. Denn was immer noch nicht viele wissen: Der Kürbis eignet sich für vielmehr als nur Suppe oder Dekoration.

Angela Spieler zeigt auf einen länglichen Kürbis mit dunkelgrünen Streifen, hellgelb und hellgrün gesprenkelt. „Das ist ein Spaghettikürbis“, erklärt sie und nimmt einen in die Hand.

Das Fruchtfleisch zerfällt beim Kochen in Fasern, die wie Spaghetti aussehen, daher der Name. Angela Spieler

Wer mithilfe einer Low-Carb-Diät abnehmen wolle, finde im Internet viele Rezepte mit dieser Kürbissorte.

Kärtchen mit Rezepten

Auch zwischen den einzelnen Kürbissen stecken einzelne Kärtchen mit Rezepten, die Anregungen geben, was sich mit welcher Sorte Leckeres zaubern lässt. Wer sich bisher noch nie über den Hokkaido hinausgewagt hat, dem empfiehlt die Landwirtin, entweder einen Muskat-Kürbis oder eine Butternuss auszuprobieren.

Diese Muskadekürbisse haben ein feines orangenes Fruchtfleisch und eignen sich alles. (Foto: Katrin Bölstler)

Diese zwei Sorten präsentieren sich ebenfalls in leuchtenden Farben, die von einem dunklen oder pastelligen Grün bis hin zu verschiedenen Orangetönen reichen. „Beide sind süßlich und sehr fein im Geschmack“, verrät Spieler. Aus dem Butternuss-Kürbis mache sie Marmelade, Kuchen und Auflauf, aus dem Muskat gerne auch Salat. Da sie die meiste Zeit vor Ort sei, können Besucher sie auch jederzeit um Rat fragen.

Die Rondini müssen nur ein paar Minuten im Salzwasser gekocht werden, fertig. (Foto: Katrin Bölstler)

Wer es richtig einfach haben will, greift in den Korb mit den kleinen runden Rondini: Diese müssen nur ein paar Minuten in Salzwasser gekocht werden – fertig. Danach den Kürbis einfach aufschneiden, etwas Kräutersalz oder Frischkäse drauf und genießen. „Wer es also schafft, Wasser zu kochen, hat hier eine simple Mahlzeit“, sagt sie mit einem Augenzwinkern. Mancher Besucher nehme einfach 20 von diesen mit.

Gute Ernte dieses Jahr

Obwohl es so wenig geregnet hat, ist Obwohl es so wenig geregnet hat, ist der Kürbisertrag sehr ergiebig. Das Wetter sei ideal gewesen, sagt Spieler, sehr warm und zwischendurch dann ab und zu etwas Niederschlag. Manche Sorten seien darum dieses Jahr deutlich früher reif als sonst.

Und dieses Jahr sind alle Sorten, die ich ausgesät habe, etwas geworden. Der Klimawandel macht sich bemerkbar. Angela Spieler

Die meisten Kürbisse verkauft Familie Spieler in der Woche vor Halloween. Während das amerikanische Fest noch vor ein paar Jahren keine große Rolle in Oberschwaben spielte, gebe es inzwischen einen regelrechten Ansturm Ende Oktober. Auch für das Bemalen oder Auszuhöhlen gibt es eine eigene Sorte Kürbis. Die Landwirtin freut sich zudem immer sehr, wenn die Besucher zu den Zierkürbissen greifen. „Es ist doch Quatsch, sich im Herbst irgendeine Plastikdekoration aus China zu holen, wenn etwas so Schönes bei uns in der Region wächst und für wenig Geld zu haben ist.“

Die Auswahl ist im Kürbisparadies groß. (Foto: Katrin Bölstler)

Übrigens: Fast immer präsent zwischen den Kürbissen sind die kleinen Kürbiskätzchen. Schlafend liegen sie im Stroh zwischen den Kürbissen und warten darauf, gestreichelt zu werden. „Selbst hier bei uns auf dem Land gibt es so viele Kinder, die keinen Kontakt zu Tieren haben und sich deswegen vor Hund und Katze fürchten. Hier können sie die Katzen streicheln und sehen, wie lieb diese sind“, erklärt Spieler ihre Idee. Die Ausstellung und der Verkauf sind täglich bis Anfang/Mitte November geöffnet, bis der Frost einsetzt.