Blutspenderehrung der Gemeinde Eberhardzell

Herr Bürgermeister Guntram Grabherr konnte am 14. Dezember, zusammen mit den Vertretern der DRK-Bereitschaft Eberhardzell-Füramoos, verdiente Blutspender aus der Gemeinde bei einer Feier und einem gemeinsamen Abendessen würdigen. Im Rahmen der Veranstaltung informierte Kreisausbildungsleiter Manfred Rommel in seinem Vortrag über die Funktion und die sachgerechte Anwendung von Defibrillatoren. Mit diesen medizinischen Geräten kann im Notfall auch von Laien das Leben von Menschen mit Herzstillstand gerettet werden. Fünf Defibrillatoren stehen in der Gemeinde Eberhardzell an öffentlich zugänglichen Orten bereit.

Die Ehrungen fanden erstmals im Gebhard-Müller-Haus in Eberhardzell-Füramoos statt. Bürgermeister Grabherr und Herr Tress von der DRK-Bereitschaft Eberhardzell drückten ihre Wertschätzung für das Engagement der regelmäßigen Blutspender aus. Beide betonten, dass Blutspender Lebensretter und Vorbilder für uns alle sind. Trotz des hohen Stands der Medizintechnik kann Blut bis heute nicht künstlich hergestellt werden.

Es wurden die anwesenden Bürgerinnen und Bürger für regelmäßiges, unentgeltliches Blutspenden in den Jahren 2021 und 2022 mit Urkunde und Ehrennadel (teils in Abwesenheit) geehrt. Es waren 27 zu ehrende Blutspender, davon zwei mit 100 Spenden, drei mit 75 Spenden, sechs mit 50 Spenden, vier mit 25 Spenden und zwölf mit 10 Spenden. Herzlichen Dank an alle Blutspender!

Der nächste Blutspendetermin in Eberhardzell ist am Donnerstag, 2. Februar 2023 in der Umlachtalhalle geplant.