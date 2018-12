Besinnliche Musik genießen, bummeln, schlemmen

Der kleine Adventsmarkt in Eberhardzell ist ein Treffpunkt für Menschen aus der Region, die keine Lust auf den Trubel der großen Weihnachtsmärkte haben. Am kommenden Samstag und Sonntag bieten die örtlichen Vereine ein buntes Programm im Rathausinnenhof – und Bürgermeister Guntram Grabherr spielt erneut den Märchenonkel. Und wer will, kann sich bei einer Führung von den Fortschritten auf der Baustelle in der Zehntscheune überzeugen.

„Es ist ein Adventsmarkt für unsere Bürger und alle Menschen, die einen Bezug zu Eberhardzell haben“, sagt Bürgermeister Guntram Grabherr. Seit mittlerweile elf Jahren gibt es den vorweihnachtlichen Markt und er hat sich zu einem gemütlichen Treffpunkt für die Menschen vor Ort entwickelt. Gleichzeitig ist der Markt Gelegenheit für die Vereine, sich zu präsentieren. „Viele unserer Kinder treten auf und tragen zu der Wohlatmosphäre des Markts mit bei“, hebt Grabherr hervor. Bei der Zusammenstellung des Programms habe sich die Gemeinde bemüht, dass zu jeder Zeit etwas für Kinder geboten sei.

Wegen der Baustelle sei der Markt dieses Jahr etwas kleiner. An beiden Tagen gebe es jedoch eine Baubesichtigung, jeweils um 14 und um 15 Uhr. „Es hat sich einiges getan, man kann mittlerweile die Raumdimensionen erahnen, da viele der Zwischendecken raus sind“, erläutert er. Interessant werde auch die Vorstellung der neuen Broschüre „Gewerbe- und Handwerksbetriebe in Eberhardzell“ des Arbeitskreises Heimatgeschichte. Die Broschüre konzentriert sich auf das Leben in Eberhardzell am Ende des Zweiten Weltkriegs und die Nachkriegszeit. „Zu dieser Zeit gab es bei uns im Dorf nicht nur Bäcker und Apotheker, sondern auch einen Eisenhandel, eine Geflügelzucht, eine Seilerei und Sattlerei – also viel mehr Betriebe als man heute denkt.“ Die Broschüre wird am Samstag im Landhaus um 16.30 Uhr vorgestellt.

Bühne vor dem Rathaus

Auf der Bühne im Rathausinnenhof beginnt das Programm am Samstag um 15 Uhr. Zuerst tritt der Schulchor der Gebhard-Müller-Schule auf, danach eröffnet Grabherr den Weihnachtsmarkt. Um 15.30 Uhr spielt die Jugendkapelle, um 16 Uhr treten die Tanzmäuse Eberhardzell auf, um 17.30 Uhr spielt die Jugendkapelle. Zum ersten Mal bieten dieses Jahr die Ministranten auf der Strecke zwischen dem Rathaus und dem Seniorenzentrum Ponyreiten für kleine Kinder an. Im Rathauskeller gibt es am Samstag um 17.15 Uhr ein Mitmach-Erzähltheater für Kinder zwichen drei und sieben 7 Jahren. In der Kirche werden um 17.45 Uhr mit der Familie Schupp besinnliche Lieder gesungen, um 19 Uhr folgt eine Vorabendmesse.

Viel Kinderprogramm

Am Sonntag ist der Markt ab 14 Uhr geöffnet. Das Programm auf der Bühne beginnt um 14.30 Uhr, es spielt der Musikverein Oberessendorf. Danach treten die Umlachmäuse auf (15.30 Uhr) und um 16 Uhr der Musikverein Eberhardzell. Der Nikolaus kommt um 17 Uhr und um 18 Uhr spielen die Jungmusiker des Musikvereins Eberhardzell. Von 14 bis 16 Uhr bieten die Ministranten erneut das Ponyreiten an und im Seniorenzentrum wird um 15.15 Uhr gesungen. Bürgermeister Guntram Grabherr liest um 16.15 Uhr im Rathauskeller Bilderbücher vor. Ein Bußgottesdienst findet in der Kirche um 19.30 Uhr statt. An beiden Tagen gibt es im Margarethenhaus ab 14 Uhr Kaffee, Kuchen und Suppe. Kinder können im Rathauskeller zwischen 16 und 19 Uhr basteln, malen und Kerzen ziehen. Ebenfalls im Rathauskeller zeigt der Arbeitskreis Heimatgeschichte passend zur neuen Broschüre alte Arbeitsgeräte. Hans Gaibler verkauft in einem Nebenraum seine Krippen und der Schulförderverein der Gebhard-Müller-Schule verkauft Bücher.