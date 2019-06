Benefizkonzert für die neue Orgel am Sonntag

In Oberessendorf findet am Sonntag, 16. Juni, um 9.30 Uhr eine Matinee zugunsten der neuen Orgel in der Pfarrkirche St. Michael Oberessendorf statt. Bei guter Witterung ist die Veranstaltung bei der Eligiuskapelle, bei schlechtem Wetter im Dorfgemeinschaftshaus. Veranstalter ist die Dorfgemeinschaft Oberessendorf. Der Männerchor Unteressendorf (im Bild) unter der Leitung von Hubert Hänle tritt auf. Auf dem Programm stehen unter anderem die Lieder „Sonntag ist’s“, „Schäfers Sonntags Lied“ und „Im Schönsten Wiesengrunde“. Dazwischen treten die Jagdhonbläser von der Rissquelle aus Michelwinnaden unter der Leitung von Eugen Käppeler auf. Sie spielen unter anderem den „Hubertusmarsch“. Beide Gruppen verzichten auf ihre Gage. Spenden sind willkommen.