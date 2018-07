Das Straßenamt des Landkreises Biberach saniert ab Freitag, 20. Juli, bis voraussichtlich Dienstag, den Belag auf der Kreisstraße 7567 zwischen Hummertsried und Eberhardzell/Ritzenweiler. In Ritzenweiler wird der Verkehr über die K 7567 Richtung Eberhardzell umgeleitet. In Eberhardzell führt die Umleitung über die L 306 Richtung Füramoos und weiter über die K 7573 Richtung Hummertsried. Die Umleitung gilt in beide Fahrtrichtungen.