Bebauungsplan für Gewerbegebiet „Bär“ neu festgelegt

Nach Anhörung der beteiligten Behörden und Träger öffentlicher Belange wird der Bebauungsplan für das Gewerbegebiet „Bär“ neu festgelegt. Der Gemeinderat Eberhardzell hat in der Sitzung am vergangenen Montag die Änderung einstimmig zur Kenntnis genommen.

Die Talsohle der ehemaligen Kiesgrube am südöstlichen Rand des Teilorts Ritzenweiler wird bisher als Lagerfläche von einem Betrieb genutzt, der auch Eigentümer des Grundstücks ist. Die Fläche ist im Flächennutzungsplan als Gewerbefläche ausgewiesen. In Abstimmung mit dem Landratsamt wurde das Ingenieurbüro Max Huchler mit der Aufstellung des Bebauungsplans beauftragt, der den beteiligten Behörden und Trägern öffentlicher Belange vorgelegt wurde. Huchler erklärte detailliert die eingegangenen Stellungnahmen und die vorgenommenen Änderungen zu den Fassungen vom 5. April. Das Straßenamt wies in seiner Stellungsnahme darauf hin, dass Werbeanlagen auf der unbebauten Fläche nicht zugelassen sind. Bei planmäßiger Ausführung hat die Untere Naturschutzbehörde keine Bedenken für das geplante Gewerbegebiet.

Sie stellte aber fest, dass sich direkt an die Gewerbefläche angrenzend Waldflächen mit Biotopcharakter befinden. Deshalb machte sie zur Auflage, dass mit den Gebäuden mindestens zehn Meter Abstand zu den Grünflächen einzuhalten ist. „Es handelt sich explizit nicht um Waldflächen“, sagte Huchler, das habe auch das Forstamt in seiner Stellungnahme vom 12. Mai 2017 festgestellt. „Ein Waldabstand ist deshalb nicht erforderlich“, so Huchler.

Und: „Ein Gebäudeabstand von zehn Metern zur Grünfläche würde zudem die Nutzbarkeit der Fläche einschränken“, dass eine sinnvolle Nutzung problematisch würde.