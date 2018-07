Bebauungspläne werden beraten

Der Gemeinderat Eberhardzell tagt am Montag, 23. Juli, ausnahmsweise bereits um 18.30 Uhr im Rathaus Eberhardzell. Auf der Tagesordnung stehen die Bebauungspläne „An der Gartenstraße“, „Falchenäcker-West“, „Auenweg, 1. Änderung“ und „Bär“. Besprochen werden weitere Änderungen der Bebauungspläne, die Bauvorschriften und teilweise eingegangene Bedenken. Thema ist auch die Einführung eines Ratsinformationssystems, die Vergabe weiterer Gewerke für das Bauvorhaben Zehntscheune, die Vergabe der Arbeiten zur Sanierung der südlichen Fassade des Rathauses sowie die Vergabe weiterer Arbeiten, etwa um das alte Rathaus in Füramoos abzubrechen. Außerdem soll ein Architekt mit der Restaurierung der Außenfassade der Kapelle in Dietenwengen beauftragt werden. Die Verwaltung wird über die Haushalts- und Finanzentwicklung im ersten Halbjahr berichten.