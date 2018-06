Bad in Eberhardzell soll lange erhalten bleiben

Kaum ein Dorf in Oberschwaben hat noch ein eigenes Hallenbad. Die Konsequenz: Immer häufiger können Grundschulkinder entweder gar nicht oder nur schlecht schwimmen.

Das Bad in Eberhardzell stammt aus dem Jahr 1974 oder 1975, genau weiß das Bürgermeister Guntram Grabherr ad hoc nicht. Einst als reines Lehrschwimmbecken für die angrenzende Schule erbaut, wird es heute auch von mehreren anderen Schulen genutzt. Schüler aus Hochdorf, Steinhausen/Rottum, Ellwangen, Ummendorf und die Kindergartenkinder aus Eberhardzell und Oberessendorf lernen hier schwimmen. An drei Abenden pro Woche steht das Schwimmbecken zudem allen Bürgern offen. Rund 2000 Eintrittskarten verkauft das Bad im Jahr. Die DLRG Biberach nutzt das Becken für Schwimmkurse, zwei Mal pro Woche gibt es einen Aqua-Fitnesskurs.

Das Bad ist zurzeit also gut ausgelastet - doch wie sieht es mit den laufenden Kosten aus?

Thomas Clausen ist seit 19 Jahren Hausmeister an der Grund- und Werkrealschule Eberhardzell. Genau so lange kümmert er sich auch schon um das Bad. Er erinnert sich, dass im Laufe der Jahre immer wieder das ein oder andere saniert wurde, eine Generalsanierung hat es jedoch nie gegeben. In einem Jahr wurde das Dach saniert, in einem anderen Jahr die Fenster ausgetauscht.

Die Konsequenz: Das Bad hat keine ersichtlichen Mängel, auch die Wasserqualität ist gut, wie es die zuständige Behörde beim Landratsamt regelmäßig bescheinigt. Dennoch sieht man dem Bad sein Alter langsam an. Und mit 16,75 Metern Länge ist das Becken deutlich kleiner als in modernen Hallenbädern üblich. „Für unsere Schulkinder und Erwachsene, die einfach nur Bahnen schwimmen wollen, ist das jedoch nicht wichtig“, ist sich Clausen sicher. Ein besonderer Vorteil für Kinder: Das Bad hat einen Boden, der mechanisch gesenkt oder angehoben werden kann. Je nach Nutzung ist das Becken dann zwischen 94 Zentimeter und 1,80 Meter tief.

Gerade diese Funktion macht es jedoch nötig, dass das Becken einmal im Jahr gründlich gereinigt wird. Und so wird das Bad auch dieses Jahr am 13. Mai geschlossen, bis einschließlich 26. September. In diesem Zeitraum wird Clausen das Wasser ablassen, die Beckenoberfläche reinigen und danach in die Tiefe steigen. Die Eisenträger, die den verstellbaren Boden tragen, müssen ebenfalls jedes Jahr gereinigt und abgeschliffen werden. Das Chlor im Wasser setzt den Materialien massiv zu. In diesem Jahr wird Clausen zudem erneut die Umkleiden streichen.

„Vor ein paar Jahren haben wir auch einmal bei den umliegenden Gemeinden angefragt, die das Bad mit nutzen, ob sie sich an einer Generalsanierung beteiligen würden“, erinnert sich Grabherr, der, bevor er Bürgermeister wurde, schon Kämmerer in Eberhardzell war. Auf rund zwei Millionen habe man damals die Kosten hierfür geschätzt. Die Bereitschaft für eine finanzielle Beteiligung sei jedoch gering gewesen. Und auch in Eberhardzell selbst sei im Gemeinderat der Wunsch nach einer Generalsanierung nicht besonders groß gewesen.

Erhalten will die Gemeinde das Bad jedoch so lange es geht. „Wir haben hier eine nicht selbstverständliche, aber sehr wichtige und gut genutzte Einrichtung“, so Grabherr. Die Betriebskosten für die Jahre 2013 und 2014 beliefen sich jeweils auf rund 100 000 Euro. Demgegenüber stehen Einnahmen zwischen 11 und 12 000 Euro. Die Höhe des Abmangels sei in einem Rahmen, so Grabherr, den die Gemeinde gut tragen könne.

Anders sehe es aus, sollten eines Tages teure Sanierungsarbeiten erforderlich sein. „Dann müssen wir uns überlegen, was wir tun. Bis dahin wollen wir das Bad jedoch unbedingt erhalten.“