B30 bei Oberessendorf wird drei Tage lang voll gesperrt

Die Straßenmeisterei Biberach plant, die B30 im Bereich Oberessendorf wegen dringender Baumfällarbeiten voll zu sperren. Die Sperrung ist geplant im Zeitraum 14. bis 16. Februar, jeweils von 8.30 bis 16 Uhr.

Ravensburg Richtung Ulm

Umleitung von Ravensburg in Richtung Ulm: Der Verkehr der B 30 wird in Höhe der Abfahrt Englerts von der B 30 auf die K 8034 und über die K 8034 nach Michelwinnaden, in Michelwinnaden über die K 7943 / K 7560 nach Winterstettendorf, in Winterstettendorf über die K 7579 nach Oberessendorf und zurück auf die B 30 umgeleitet.

Einbahnstraßenregelung auf K 7597

Umleitung von Oberessendorf in Fahrtrichtung Bad Schussenried/Winterstettendorf: Da die K 7597 schmal, kurvig und unübersichtlich ist, wird für die K 7597 Winterstettendorf in Fahrtrichtung Oberessendorf eine Einbahnstraßenregelung beschildert.

Die Richtung der K 7597 Oberessendorf in Fahrtrichtung Winterstettendorf wird in Oberessendorf von K 7597 über die K 7529 nach Winterstettenstadt und in Winterstettenstadt über die K 7560 nach Winterstettendorf umgeleitet.

Ulm Richtung Ravensburg

Umleitung von Ulm in Fahrtrichtung Ravensburg: Der Verkehr der B 30 wird bei Oberessendorf von der B 30 auf die B 465 bis zur Abfahrt K 7569 (Bad Waldsee /Osterhofen), von hier über die K7569/K 8033 nach Bad Waldsee zur Auffahrt auf die B 30 umgeleitet.