Bürgerbeteiligung funktioniert in Eberhardzell auch digital

Hans-Georg Maier trägt weder Krummsäbel noch Augenklappe. Und doch lassen seine Äußerungen fast einen Piraten in ihm vermuten. Vielmehr: Der Eberhardzeller Bürgermeister unternimmt derzeit mit dem Gemeinderat einen kühnen Vorstoß, der wohl eher mit der Piratenpartei in Verbindung gebracht wird: mehr Bürgerbeteiligung wagen – und das mit Hilfe des Mediums Internet.

Eine Schlüsselrolle dabei spielen die sogenannten Bürgerrätinnen und -räte, die der Gemeinderat bei bestimmten lokalpolitischen Themen zu Rate ziehen möchte. Über einen verschlüsselten Internetzugang erhalten sie auf dem neuen Eberhardzeller Web-Auftritt Einblick in sämtliche, für die Entscheidung relevanten Unterlagen und können dann ihre Stimme zu der anstehenden Frage abgeben. Das Ergebnis sei für die Gemeinderäte bei der Beschlussfassung zwar nicht bindend, diene aber der Orientierung, so Maier: „Aber je eindeutiger das Bürgervotum, umso höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Gemeinderat dann in diesem Sinne entscheidet.“

Ein Querschnitt der Bevölkerung

Bürgerrat kann prinzipiell jeder Eberhardzeller werden. Allerdings strebe man hier einen Querschnitt der Bürgerschaft an, sagt Maier. Senioren sollen genauso ihre Stimme abgeben dürfen wie Jugendliche ab 16 Jahren, verschiedene Berufsgruppen sollen vertreten sein und natürlich alle Teilorte zum Zuge kommen. Zudem sollen Frauen, entsprechend ihrem Anteil an der Bevölkerung, sehr viel stärker vertreten sein als im Gemeinderat, dem derzeit gerade mal zwei Mandatsträgerinnen angehören. „Vielleicht wird der Bürgerrat so zu einem Korrektiv zu manchem Ungleichgewicht im Gemeinderat“, hofft Maier.

Aktuell liegen 37 Bewerbungen interessierter Bürger vor. „Dass sich so viele für ein neues Modell melden, hätte ich nicht gedacht“, ist Maier begeistert. Erfreulich viele Senioren seien darunter, aber auch drei Jugendliche. Dennoch: Im strengen Sinne repräsentativ dürfte diese Auswahl nicht sein. „Wir müssen da wahrscheinlich Abstriche machen“, erklärt der Bürgermeister, der nun die Liste mit Prof. Dr. Sigrid Kallfass, Lehrbeauftragte im Bereich Sozialwesen an der Hochschule Ravensburg-Weingarten durchgehen möchte. Über ihren Vorschlag wird der Gemeinderat am Montag nicht-öffentlich abstimmen.

Nicht-öffentlich deshalb, weil es den Bürgerräten selbst überlassen werden soll, ob sie ihre neue Aufgabe publik machen. „Natürlich ist es durchaus gewollt, dass die Bürgerräte sich nicht im stillen Kämmerchen mit den Themen beschäftigen, sondern sich auch mit ihrer Familie beraten oder es im Dorf kommunizieren“, so Maier. Im Schutz der Anonymität könnten sich aber auch jene Bürger beteiligen, die eben nicht so gern in der Öffentlichkeit stehen. Bürgerräte sind eben nicht Gemeinderäte, die mit ihrem Mandat freilich eine größere Verpflichtung eingehen.

Und auch was die Themen angeht, gelte es hier im Gemeinderat bewusst auszuwählen: „Ein Bürgervotum sollte klar und einfach gestaltet sein, man darf die Leute ja nicht überfordern.“ Über komplexe Haushaltspläne werden die Bürgerräte also wohl eher nicht abstimmen. Ein gutes Testfeld für die neue Form der Bürgerbeteiligung biete dagegen die anstehende Friedhofssanierung. Wie soll der Vorplatz der Aussegnungshalle gestaltet sein? Soll in mehreren Bauabschnitten gebaut werden? All dies sind Fragen, mit denen sich die Bürgerräte voraussichtlich schon im Februar beschäftigen werden.

Dass die Bürgerräte dann auch über weitere Geschicke der Gemeinde mitbestimmen, etwa der Gestaltung der neuen Ortsmitte, davon ist Bürgermeister Maier überzeugt: „Die Motivation liegt darin, dass die Bürger auch zwischen den Wahlen zu Gemeinderatsentscheidungen ihre Stimme abgeben.“

Zum Bürgerportal der Gemeinde Eberhardzell gelangt man über wwww.eberhardzell.de