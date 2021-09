Autofahrer übersieht Motorrad

Mit schweren Verletzungen sind am Dienstag nach einem Unfall in Eberhardzell zwei Personen ins Krankenhaus gebracht worden. Das teilt die Polizei mit.

Der Unfall ereignete sich gegen 13.15 Uhr. Ein 48-jähriger Mazdafahrer fuhr in der Hornstolzer Straße. Er bog nach links in die Straße Am Hedelberger Weg ab. Ein 66-Jähriger kam mit seinem BMW -Motorrad entgegen und hatte Vorrang. Den übersah der Mazdafahrer. Der Kradlenker konnter den Unfall nicht mehr verhindern und prallte mit dem Mazda zusammen.

Bei dem Unfall erlitten der Motorradfahrer und seine 66-Jährige Sozia schwere Verletzungen. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 8000 Euro.