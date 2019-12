Autofahrer kommt von der Straße ab

Ein 83-jähriger Autofahrer hat sich bei einem Unfall in der Nähe von Eberhardzell am Mittwoch (erster Weihnachtsfeiertag) leicht. Er fuhr gegen 13.40 Uhr die Landstraße von Eberhardzell kommend in Richtung Füramoos. Kurz zuvor war in diesem Bereich ein Graupelschauer niedergegangen. Die Straße war deshalb glatt.

Das erkannte der Autofahrer zu spät. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Straße ab. Das Auto landete in einem Wassergraben. Der 83-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro.