Autofahrer übersieht Gegenverkehr: Mehrere Verletzte nach Kollision

Von Schwäbische Zeitung

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstagabend gegen 21:30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Vöhrenbach und Villingen-Schwenningen, Ortsteil Herzogenweiler.

Der Fahrer eines Audi war am Ausgang einer Linkskurve vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. In der Folge überschlug sich das Auto mehrfach in dem angrenzenden Grünstreifen und kam erst nach über einhundert Metern zum Stehen.