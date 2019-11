Eberhardzells Bürgermeister Guntram Grabherr hat in seiner Ansprache zum Volkstrauertag an den Beginn des Zweiten Weltkriegs mit dem Überfall auf Polen am 1. September 1939 erinnert. „Am diesjährigen Volkstrauertag gedenken wir des Leides, das unsere Vorfahren über Polen gebracht haben. Wir gedenken aber auch des Mutes derer, die sich für die Versöhnung unserer Völker eingesetzt haben und sich bis heute weiter dafür engagieren“, sagte Grabherr.

Nie wieder dürfen Krieg und Hass zum Mittel der Politik in Europa werden, forderten Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm und Erzbischof Reinhard Kardinal Marx in einem gemeinsamen Grußwort zum Volkstrauertag.

Und heute, im Jahr 2019, stellen die Bischöfe fest, schätzen viele Menschen offenbar nationale Interessen höher als Frieden, Freiheit und Versöhnung ein. „Ich wünsche mir, dass wir etwas von dem Mut, etwas von der Zuversicht, etwas von dem Selbstbewusstsein jener Tage des Mauerfalls in unsere Zeit heute holen. Einheit, Freiheit, Demokratie – das haben die Mutigen damals erkämpft. Welch großartiges, welch stolzes Erbe“, zitierte Grabherr aus der Rede des Bundespräsidenten. Er mahnte, an alle Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft zu gedenken und die Lektion der Geschichte zu lernen und zu lehren.

Pfarrer Max Wiest gestaltete den feierlichen Gedenkgottesdienst unter Mitwirkung der Musikkapelle unter der Leitung von Lukas Aßfalg und dem Liederkranz unter dem Dirigat von Birgit Barth. Unter dem Motto: „Es ist gut in Frieden zu ruhen, aber noch besser ist es, in Frieden zu leben“ organisiert die Kyffhäuserkameradschaft seit 1952 den Volkstrauertag in Eberhardzell. Kyffhäuser-Vorsitzender Manfred Lämmle bedankte sich beim Musikverein, Liederkranz, Blutreitergruppe, Schützengesellschaft Hummertsried und den Bürgern der Gemeinde für die Teilnahme an der Gedenkfeier. Laut Lämmle ist es ein Tag, an dem die Menschen an die Opfer von damals denken, damit es zukünftig keine mehr geben muss.

Im Anschluss an den Gottesdienst legten Guntram Grabherr und Manfred Lämmle einen Kranz zur Erinnerung an die Gefallenen und Vermissten in der Kirche nieder. Alle sechs Fahnenabordnungen der Vereine erwiesen mit dem Lied vom guten Kameraden den Opfern der beiden Weltkriege die letzte Ehre.

Am kommenden Sonntag, 24. November, treffen sich die Bürger und Vereine aus Oberessendorf um 8.45 Uhr zur Gedenkfeier in der Kirche in Oberessendorf. Dabei stellt die Reservistenkameradschaft Laupertshausen die Ehrenwache am Mahnmal der gefallenen Soldaten. Oberessendorfs Ortsvorsteher Manfred Gnann hält nach dem Gottesdienst die Ansprache zum Volkstrauertag beim Kriegerdenkmal.

„Amtsgeschäfte auf Schwäbisch“

Nach der Gedenkfeier sind alle Bürger zum politischen Frühschoppen im Dorfgemeinschaftshaus in Oberessendorf eingeladen. Ivo Gönner wird mit seinem charmanten, witzigen Vortrag „Amtsgeschäfte auf Schwäbisch“ aus seiner Amtszeit als Oberbürgermeister von Ulm berichten.