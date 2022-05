Auf dem Kirchturmdach klappern jetzt drei Jungstörche

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Kirchturm in Mühlhausen ist zum zweiten Mal die Kinderstube für ein Jungstorchenpaar geworden.

Im Jahr 2018 wurde im Rahmen der äußeren Kirchensanierung der Kirche St. Ottilia in Mühlhausen eine Storchennisthilfe auf dem Kirchturm errichtet. Die Hoffnung war groß, dass dieses baldmöglichst von einem Storchenpaar angenommen und der Storchennachwuchs sich daraufhin auch einfinden würde.

Erst nach einem fachmännischen Rat durch Gerhard Föhr vom NABU Biberach, welcher uns empfahl ein vorgefertigtes Nest zu montieren, stellte sich der Erfolg ein.

Im Jahr 2021 brütete das erste Paar. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Zwei Jungstörche schlüpften und wurden gesund großgezogen.

Die Aussicht vom Kirchturm in das schöne Umlachtal hat den Störchen vermutlich so gut gefallen, dass sie im darauffolgenden Jahr erneut brüteten. Entweder lag es an der guten Luft oder an dem guten Klima in Mühlhausen, was zur Folge hatte, dass im Mai 2022 drei Jungvögel geschlüpft waren. Jetzt wird in Mühlhausen wieder die Aufzucht der Störche von vielen interessierten Bürgern mit Begeisterung beobachtet.

Das Klappern der Störche ist jetzt in Mühlhausen vermehrt zu hören. Geklappert wird zur Begrüßung des Partners am Nest und zur Verteidigung gegen Nestkonkurrenten. Auch der Mensch klappert hin und wieder wodurch man dem Storch doch auch menschliche Eigenschaften zusprechen kann. Der Storch mit seinem Klappern ist eben ein Symbol, das Menschen verbindet.

Früher klapperten in Mühlhausen mehrere Mühlen. Nachdem diese nicht mehr vorhanden sind, klappern jetzt mehrere Störche.