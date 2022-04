Artur Schupp 40 Jahre im Dienste der Kirchenmusik

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vorstand Hannelore Sonntag eröffnete die Jahreshauptversammlung im Cafe Junginger und begrüßte die Ehrengäste und die Chormitglieder. Das Totengedenken galt in diesem Jahr auch den Kriegsopfern in der Ukraine.

Dirigent Artur Schupp wurde für 40 Jahre als Organist und für 27 Jahre als Chorleiter geehrt. Im Alter von 16 Jahren spielte er das erste Mal am 30. Mai 1982 in der Pfarrkirche Eberhardzell beim Festgottesdienst zu Pfingsten die Orgel. An Pfingsten 1995 übernahm er vom damaligen Dirigenten Klaus Schwede auch die Leitung vom Kirchenchor Eberhardzell.

Für 35 Jahre Chorzugehörigkeit wurde Susanne von Flotow als zuverlässige Sängerin geehrt. Auf 30 Jahre konnte Ernst Stephan zurückblicken. 10 Jahre sind Christina Kutz und Günther Rieger dabei. Pfarrer Max Wiest dankte Chorleiter Artur Schupp für sein unermüdliches Engagement und hob hervor, wie erfreut er ist, dass in Eberhardzell bei den sonntäglichen Gottesdiensten auch während der Corona-Pandemie live gesungen wird.

Anschließend entlastete Pfarrer Max Wiest die Vorstandschaft und führte die Wahlen durch. Alle zur Wahl stehenden Posten wurden einstimmig wiedergewählt. Chorleiter Artur Schupp berichtete, dass im vergangenen Jahr nur Scholengesang mit acht beziehungsweise vier Sängern an Ostern möglich war. Der Chor bestehe derzeit aus 36 Mitgliedern. Er hoffe, dass dieses Jahr ein Auftritt mit dem gesamten Chor wieder möglich ist. Vorausschauend wies er auf das 250-jährige Chorjubiläum im nächsten Jahr hin.

Kassiererin Helga Beutel hatte nur wenige Kontenbewegungen zu vermelden. Zum Abschluss der Jahreshauptversammlung dankte Vorstand Hannelore Sonntag allen und gab als Ausblick für 2022 die am 8. Mai geplante Maiandacht beim Seniorenzentrum und den geplanten Ausflug am 24. September bekannt.