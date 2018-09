Architekt berichtet über Zehntscheunensanierung

In der Sitzung des Gemeinderats Eberhardzell am Montag, 24. September, von 19.30 Uhr an im Rathaus wird über den Sachstand bei der Sanierung der Zehntscheune berichtet.

Weitere Berichte gibt es zu den Gemeindefinanzen im ersten Halbjahr und zu den Ergebnissen der Brücken-Hauptprüfung. Für den Dorfplatz Füramoos sind Aufträge zu vergeben und für den Dorfplatz Oberessendorf Nachträge. Zu den weiteren Themen zählen unter anderem Baugesuche. Zu Beginn können Bürger Fragen stellen und ihre Anliegen vorbringen.