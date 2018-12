Arbeitskreis stellt neue Broschüre vor

Der Arbeitskreis Heimatgeschichte Eberhardzell stellt am Samstag, 15. Dezember, die neue Publikation „Gewerbe- und Handwerksbetriebe in Eberhardzell zum Ende des 2. Weltkriegs und der Nachkriegszeit“ vor. Beginn der kostenlosen Veranstaltung ist um 16.30 Uhr im Landhaus Eberhardzell. Die beiden Autoren Alois Schmid und Albert Kiebler haben in mühevoller Kleinarbeit zusammengetragen, welches Handwerk und welche Berufe in diesem Zeitraum in Eberhardzell ausgeübt wurden. Dieses Wissen stellte die Grundlage dar, um den Beruf selbst und den dazugehörigen Handwerksbetrieb näher zu beschreiben und in einer Dokumentation festzuhalten. Begleitend gibt es am Wochenende eine Ausstellung im Rathauskeller mit Werkzeugen und Maschinen aus dieser Zeit.