Arbeitskreis Heimatgeschichte sammelt historische Dokumente Arbeitskreis Heimatgeschichte sammelt historische Dokumente

Eberhardzell - Der Arbeitskreis Heimatgeschichte kümmert sich um das künstlerische und kulturelle Erbe der Gemeinde Eberhardzell. Für ihn hat das Erhalten und Bewahren der Gemeindegeschichte und wertvoller Erinnerungen oberste Priorität. Vom Arbeitskreis wurden seit 2008 in ehrenamtlicher Arbeit über 10 Broschüren veröffentlicht. Ein im Jahr 1888 abgeschlossener Lehrvertrag ist für den Arbeitskreis um Vorstand Hubert Schad ein wichtiges Zeitzeugnis. Frau Aloisia Maier vom Josefspark und Alois Schmid haben den über einhundert Jahre alten Text transkribiert.

Originalübersetzung Lehrvertrag in korrigierter Fassung: Zwischen dem Unterzeichneten ist heute nachfolgender Lehrvertrag abgeschlossen worden. G. Kirchner Schuhmacher verpflichtet sich, den am 5 September 1874 geborenen Josef Lämmle Sohn des Baltasar Lämmle Polizeidiener von Eberhardzell unter folgenden Bedingungen als Lehrling in sein Geschäft aufzunehmen. Die Lehrzeit ist auf drei Jahre festgesetzt und beginnt mit dem 19 Mai 1888. Der Lehrling erhält Kost und Logis von seinem Lehrmeister. Das Lehrgeld beträgt einhundert Mark wovon die Hälfte gleich bei Eintritt in die Lehre und die andere Hälfte nach Ablauf der halben Lehrzeit am 19 Mai 1890 zu entrichten ist. Der Lehrling verpflichtet sich verbindlich jeder Arbeit hinsichtlich der Schuhmacherei nach Kräften zu unterziehen. Ferner verpflichtet sich der Lehrling ein oder zwei Jahre während der Lehrzeit die Fortbildungsschule zu besuchen und nach Ablauf derselben ein Gesellenstück zu machen. Der Lehrling muss sich von der hiesigen Lehrlingsprüfungs-Comission prüfen lassen. Sollte wieder allen Erwartens der Lehrling bei möglichst schonender Behandlung vor Ablauf der festgesetzten Lehrzeit aus der Lehre entlaufen so sind dessen Eltern verpflichtet, den Lehrling unverzüglich seinem Lehrmeister zuzustellen. Zu gegenseitiger pünktlicher Einhaltung von diesem doppelt ausgefertigten Vertrags verpflichten sich. Der Vater des Lehrlings T. Lämmle und der Sohn Joseph Lämmle und der Lehrmeister G. Kirchner aus Biberach.

Der Vater vom Lehrling Joseph Lämmle ist der Urgroßvater von Kreis- und Gemeinderat Manfred Lämmle aus Eberhardzell. Joseph Lämmle hat dann als Schuhmachermeister selbst sieben Lehrlinge ausgebildet.

Der Vater vom Lehrling Joseph Lämmle ist der Urgroßvater von Kreis- und Gemeinderat Manfred Lämmle aus Eberhardzell. Joseph Lämmle hat dann als Schuhmachermeister selbst sieben Lehrlinge ausgebildet.