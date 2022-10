Arbeitskreis Heimatgeschichte sammelt historische Dokumente

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Arbeitskreis Heimatgeschichte kümmert sich um das künstlerische und kulturelle Erbe der Gemeinde Eberhardzell. Bereits im Jahr 1648 wurde in der Synodalordnung eine Schulpflicht im Königreich Württemberg festgelegt. Das Volksschulgesetz vom 29. September 1836 schuf für die Volksschulen beider Konfessionen einheitliche Regelungen, hielt aber am Prinzip der Bekenntnisschulen und der kirchlichen Aufsicht fest. Die örtliche Schulaufsicht lag beim jeweiligen Pfarrer. Die Schulpflicht erstreckte sich vom sechsten bis vierzehnten Lebensjahr, danach mussten die Schulentlassenen bis zum achtzehnten Lebensjahr die Sonntagsschule besuchen, sofern sie auf keine weiterführende Schule gingen. Wesentliche Lehrinhalte in den Volksschulen waren nach dem Gesetz von 1836 „Religions- und Sittenlehre, Lesen, Schreiben, deutsche Sprache, Rechnen und Singen“.

Das im Königreich Württemberg im Jahr 1888 ausgestellte Schulentlassungs-Zeugnis von Josef Lämmle und das im Jahr 1908 ausgestellte Entlassungs-Zeugnis von Franz Lämmle hat jeweils der Klassenlehrer und der Pfarrer unterzeichnet. Die Gemeinde Eberhardzell gehörte damals zum Schulinspektoratsbezirk Schussenried. Der Notenmaßstab umfasste die Bezeichnungen „recht gut“, “ziemlich gut“, „mittelmäßig“ und „sehr mittelmäßig“ für die Fächer: Talent, Fleiß, Sitten und Kenntnisse im Allgemeinen.

Für den Arbeitskreis Heimatgeschichte hat das Erhalten und Bewahren der Gemeindegeschichte und wertvoller Erinnerungen oberste Priorität. Vom Arbeitskreis wurden seit 2008 in ehrenamtlicher Arbeit über Zehn Broschüren veröffentlicht. Für die Mitglieder im Arbeitskreis um Vorstand Hubert Schad sind die erstellten Broschüren wichtige Zeitzeugnisse. Die beiden Schulentlassungs-Zeugnisse aus dem Königreich Württemberg stammen von den Vorfahren von Kreis- und Gemeinderat Manfred Lämmle. Josef Lämmle hat in Eberhardzell bis zum Jahr 1954 als Schuhmachermeister zahlreiche Lehrlinge ausgebildet. Sein Bruder Franz Lämmle ist kurz nach seiner Schlosser-Lehre im zweiundzwanzigsten Lebensjahr 1916 durch einen Schrapnell-Schuß gefallen. Die vom Arbeitskreis Heimatgeschichte erstellten Broschüren können im Bürgerbüro der Gemeindeverwaltung Eberhardzell erworben werden.