Schwere Verletzungen hat sich ein 31-Jähriger bei einem Unfall am Mittwoch in Eberhardzell zugezogen. Wie die Polizei berichtet, soll sich der Arbeiter einer Firma gegen 2.30 Uhr auf einem Gitter in einer Höhe von ungefähr sieben Metern befunden haben. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte er in die Tiefe und verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei muss jetzt prüfen, wie es zu diesem Unfall kommen konnte.