Anspruchsvoll und unterhaltsam

Der Musikverein Oberessendorf hat am 2. Advent mit seinen 57 Musikern ein hervorragendes Konzert in der wunderschön dekorierten Festhalle zum Besten gegeben. Dirigent Michael Laub hatte ein anspruchsvolles und unterhaltsames Programm zusammengestellt. Lisa Mayerhofer und Monika Mahle führten souverän mit ihren Ansagen durchs Programm.

Eröffnet wurde der Abend mit dem Stück „Rise of the Firebird“ –zu Deutsch „Aufstieg des Feuervogels“, in dem die Zuhörer mit Fanfarenklängen in die mythische Welt des aufsteigenden Feuervogels entführt wurden. Weiter ging es mit einer der schönsten Filmmusiken, die je geschrieben wurden: „Out of Africa“, übersetzt „Jenseits von Afrika“. Bei herrlichen Klängen gepaart mit Dynamik im Wechsel von Holz- und Blechregister wurde den Zuhörern die prachtvolle und beeindruckende afrikanische Landschaft musikalisch illustriert.

Im darauf folgenden Stück „Hornfestival“ bewies das aus sechs Musikern bestehende Hornregister ein erstklassiges und harmonisches Zusammenspiel. Nach einem flotten Beginn und einem eher klassischen Verlauf war der folgende Teil eher klassisch, gefolgt von einem ruhigen Andante, bei dem sich die Zuhörer bei Oboen- und Klarinettenklängen zurücklehnen und entspannen konnten. Nach einem Dacapo ging das Werk rasant und spritzig zu Ende und das Hornregister wurde mit lautem Beifall belohnt.

Mit der Komposition „Gettysburg“ wurde mit dramatisch ergreifenden Melodien begleitet mit militärischem Schlagzeug an die Schlacht um Gettysburg während des amerikanischen Bürgerkriegs erinnert. Mit dem Titelsong „Baba Yetu“, welcher für ein Computerspiel komponiert wurde, verabschiedete sich der Musikverein in die Pause.

Gerhard Schust, Ehrenvorsitzender des Blasmusikkreisverbands Biberach hatte die ehrenvolle Aufgabe verdiente Musiker zu ehren. Marisa Domnowski und Philip Kösler erhielten die Ehrennadel in Bronze für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft im Musikverein. Für 20 Jahre Mitgliedschaft wurden Heidi Maucher, Michael Maucher und Simon Stützle mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet.

40 Jahre lang Mitglied

„Tuba ist das schönste Instrument das es in der Blasmusik je gegeben hat“ – Mit diesen Worten leitete Gerhard Schust die Ehrung für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft von Jürgen Reder ein. „Du warst ein sehr ehrgeiziger Mensch“ bescheinigt Gerhard Schust dem Tubisten, der 1979 beim Musikverein Berg bei Ravensburg seine musikalische Karriere auf dem S-Horn begonnen hatte. Bereits 1988 wechselte er auf die Tuba und hat in seiner Laufbahn sämtliche C-Lehrgänge absolviert und somit auch das Dirigentenprädikat erreicht. Von 1993 bis 1995 dirigierte Jürgen Reder Jugendkapelle- und im Anschluss die Musikkapelle Schweinhausen. Gerhard Schust zeichnete Jürgen Reder mit der Ehrennadel in Gold mit Diamanten aus und übergab ihm den Ehrenbrief mit Dank und Anerkennung des Blasmusikverbandes BadenWürttemberg.

Auch der Dirigent Michael Laub wurde geehrt. Er übernahm 1999 den Dirigentenstab von Gudrun Mau. Vorstand Stefanie Bühler zählte auf, wie aufwändig und zeitintensiv die Tätigkeit eines Dirigenten ist. „In 20 Jahren 2560 Stunden nur an Proben, dazu kommen Auftritte und Ständchen“, rechnete Stefanie Bühler vor. Sie ging in ihrer Ansprache davon aus, dass es weit mehr als 3000 Stunden sind, die Michael Laub in diesen 20 Jahren geleistet hat. Mit der Bemerkung „ Wie wir alle vor Weihnachten immer wieder feststellen müssen, ist es schwer einen Mann mittleren Alters zu beschenken“ brachte sie das Publikum zum Lachen. Als Geschenk für seine tatkräftige und eifrige Arbeit erhielt Michael Laub mit seiner Frau Inge einen Gutschein für einen Kurzurlaub in Südtirol.

Der zweite Teil des Konzerts wurde mit dem Marsch „Der Märchenkönig“ eingeleitet. Mit „Selections from the greatest Showman“ wurde ein dramatisches und aufregendes Medley aus dem Musicalfilm „Greatest Showman“ dargeboten. Bunt gemischt mit rhythmischen wie auch einfühlsamen Passagen waren sehr schön interpretierte Soli von Flöten, Saxophon, Trompeten und Tenören zu hören.

Die Solistinnen Tanja Gnann und Corinna Rose brachten ihre Stimmen im Duett sehr gefühlvoll mit dem Song „Bergwerk“ von Reinhard Fendrich zu Gehör. Der Beifall bestätigte ihre gesangliche und harmonische Leistung. Mit dem Medley „Movie Milestones“ mit Highlights diverser Kinofilme krönten die Musiker den Abschluss des Konzertabends. Melodien aus den Filmen wie „Gladiator“, König der Löwen“ oder „Fluch der Karibik“ wurden mit solistischen Einlagen gekonnt vorgetragen. Das begeisterte Publikum forderte mit kräftigem und anhaltendem Applaus Zugaben. Die Musiker verabschiedeten sich mit dem Marsch „Domi Adventus“ und dem zur Adventszeit passenden Musikstück „Jesus berühre mich“.