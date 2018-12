Als es in 'Zell noch 12 Kaufläden gab

Alois Schmid und Albert Kiebler haben für die aktuelle Broschüre des Arbeitskreises Heimatgeschichte in mühevoller Kleinarbeit zusammengestellt, welches Handwerk, welche Berufe und welche Betriebe es Ende des Zweiten Weltkriegs und in der Nachkriegszeit in Eberhardzell gab.

Anlässlich des Eberhardzeller Adventsmarkts hat Alois Schmid die Broschüre im Landhaus den rund 100 Zuhörern – die meisten davon echte „Urzeller“ – humorvoll und gespickt mit interessanten Hintergrundinformationen präsentiert.

Der Wandel der Zeit hat es mit sich gebracht, dass manch handwerkliche Fertigkeit heute hier nicht mehr benötigt werde, weil die industrielle Produktion oder die Handarbeit in fernen Ländern günstiger ist. Alois Schmid und Albert Kiebler war es deshalb wichtig, festzuhalten, von wem wo damals in Eberhardzell handwerklich was alles geleistet wurde. So wurde aus dieser ansprechend gestalteten Broschüre mit 65 Seiten, vielen Bildern und interessanten Texten ein besonderes Nachschlagewerk: Darin finden sich neben den bekannten Berufen wie Maler, Müller, Metzger, Maurer und so weiter auch heute kaum noch bekannte wie etwa die Seilerei von Franz Josef Neff und die Strickerei von Josef Herrmann in Eberhardzell. Korbmacher, Rechenmacher und Wagner gehören heute ebenso der Vergangenheit an wie die sage und schreibe zwölf Kaufläden.

Alois Schmid erklärte bei der Vorstellung der Broschüre, weshalb beispielsweise Wagner Karl Merk in Ritzenweiler, der „Schopfwanger“ genannt wurde: Dieser hatte seine Werkstatt in einem kleinen Anbau am Haus und konnte dort nur kleine Werkstücke fertigen. Der „Schopfwanger“ spezialisierte sich daher auf Rodelschlitten für Kinder, Transportschlitten für Milchkannen und Handkarren sowie verschiedene Schubkarren speziell zum Ausmisten der Ställe.

Warum Klara Sproll strickte

Spannend auch, dass es in Weiler beispielsweise eine Strickerei gab, weil die Ehe von Klara Sproll mit dem Zimmermann Pius Sproll kinderlos geblieben war und Klara Sproll sich deshalb eine Tätigkeit gesucht hatte. Sie kaufte eine Strickmaschine und strickte im Auftrag ihrer Kundschaft die gewünschten Stücke. Und weil es damals einen großen Bedarf an gestrickten Socken, Strumpfhosen, Pullovern, Jacken und Decken gab, übernahm auch Familie Josef Hermann Auftragsarbeiten. Alois Schmid erzählte von den beiden Näherinnen, die beide Genoveva Merk hießen und die beide zusammen arbeiteten: „De groß ond de klei Vev“, wobei leider nicht bekannt sei, ob sie verwandt gewesen seien oder nur durch Zufall zueinander gefunden hätten.

Wer denkt, das Sammeln von Wertstoffen sei eine Erfindung heutiger Zeit, der irrt. In der Broschüre wird erklärt: „Lumpensammler Matthias Geiger in Awengen sammelte Lumpen, Knochen, Papier und Alteisen. Lumpen und Papier wurden zur Papierherstellung benötigt. Die Knochen wurden zur Herstellung von Seife gebraucht und altes Eisen wurde eingeschmolzen und wieder zur Herstellung von Stahl verwendet.“

Viele Arbeitsgeräte aus der damaligen Zeit konnten Alois Schmid und Albert Kiebler zusammentragen. Der Arbeitsaufwand habe sie zeitweise fast „überrollt“, so Schmid. Denn unzählige Hausbesuche waren notwendig, um die auf Bühnen, Kellern, Schobern und Scheunen gelagerten Utensilien aufzutreiben und deren Besitzer davon zu überzeugen, diese Schätze für eine Ausstellung heraus zu rücken. Der Aufwand hat sich gelohnt. Im Rathauskeller sind somit neben dem aus Kindertagen bekannten Schaukelelefanten im Schuhgeschäft auch schöne besondere Backformen, ein heute gar gruselig anmutender Zahnarztbohrer und Vieles mehr zu bestaunen. Und gerne nehmen die Ausstellungsmacher noch weitere alte handwerkliche Gerätschaften an, um die Ausstellung zu erweitern. Die Broschüre zum Preis von sieben Euro gibt es im Bürgerbüro des Rathauses zu den üblichen Öffnungszeiten.