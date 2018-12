„Alles in Butter“ auf der Eberhardzeller Bühne

Es geht rund auf der Bühne. Der Tumult nimmt mit der Fortdauer des Stücks immer mehr zu, die Ereignisse überschlagen sich, die Stimmen ebenso. Das Theater Eberhardzell hatte Premiere mit der Boulevardkomödie „Alles in Butter“ von Edward Taylor unter der Regie von Gerold Wiedenmann.

Die Verwechslungen und Missverständnisse reihten sich wie an einer Perlenkette aneinander. Mit Freude war zu beobachten, wie der EU-Kommissionspräsident Henry Ritter in spe und der Botschaftssekretär Simon Keller zunehmend die Contenance verloren, wie die Stimmen lauter und die Schweißperlen größer wurden und die Nervosität aus den Ohren pfiff. Zu den sowieso vorhandenen Erschwernissen kamen noch weitere Hindernisse dazu. Da war die klemmende Balkontüre oder der permanent vor sich hin gurgelnde und blubbernde Wasserboiler oder das Spiel mit Gardine auf und Gardine zu, das die Beteiligten schier in den Wahnsinn trieb.

Zum Inhalt: Henry Ritter (Gerold Wiedenmann) ist Mitglied der Europäischen Kommission und kommt nach Paris, um sich zum Präsidenten der EU-Kommission wählen zu lassen. Botschaftssekretär Simon Keller (Berthold Kranz) hat für ihn in der überfüllten Stadt ein tolles Apartment gemietet, wie er glaubt. Doch unerwünschte Begleiterscheinungen lassen nicht lange auf sich warten. Zuerst taucht Nicole (Christine Sauter), die schöne Geliebte von Henry Ritter, auf. Dann kommt seine Ehefrau Kordula (Margret Winter) und später die amerikanische Frau des Wohnungseigentümers, Sally Müller (Steffi Diem), die von nichts weiß, und schließlich noch der scheidende Kommissionspräsident Jacques Berri (Hans Marth). Und das alles in einem Apartment. Die Wohnung im Landhausstil gibt einen freien Blick auf den Eiffelturm. Einige Räume zweigen vom Wohnzimmer ab, die später zum Ziel einer wilden Jagd werden. In steter Reihenfolge: Tür auf, einer geht raus, andere Tür auf, der nächste kommt rein und so weiter.

Aufführung macht Laune

Die Darsteller machen Laune; voran die beiden Hauptakteure Henry Ritter und Simon Keller. Henry Ritter ist natürlich nicht der Mann mit tadellosem Lebenswandel und politischer Integrität, ganz im Gegenteil. Als Erster Botschaftssekretär ist Simon Keller der Mann für alle Fälle, der für Henry Ritter im wahrsten Sinne sein letztes Hemd und noch die Hose dazu gibt. Er hat ein gutes Organisationstalent und macht alles; was der Chef will. Als weiterer Botschaftssekretär steht Ernst Kibler (Matthias Rundel) Simon Keller zur Seite.

Dann die drei Frauen, die um Henry Ritter kreisen. Die eine hat er geheiratet, die Beziehung ist aber etwas verblasst. Nicole, die zweite, ist seine eifersüchtige Geliebte und Sally Müller als Dritte weiß nichts davon, dass ihr steuerflüchtiger Ehemann das Apartment an die Botschaft vermietet hat, und mischt alles unbewusst auf. So nimmt das Schicksal langsam, aber stetig seinen Lauf. Dem Premierenpublikum gefiel’s, es spendete großen Applaus.