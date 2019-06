Die Polizei hat am Sonntagvormittag in Füramoos, Eberhardhzell und Beztneweiler drei betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Dem Polizeibericht zufolge fand bei Füramoos eine allgemeine Verkehrskontrolle statt. Polizisten beobachteten gegen 11 Uhr, wie eine VW-Fahrerin die Kontrollstelle über Feldwege zu umfahren versuchte. Eine Streife fuhr der 50-Jährigen hinterher. Nach kurzer Verfolgungsfahrt stoppte die Frau ihr Fahrzeug. Bei der Kontrolle rochen die Beamten Alkohol. Ein Test bestätigte den Verdacht. Die Fahrerin hatte deutlich zu viel getrunken. In einem Krankenhaus musste sie eine Blutprobe abgeben.

Ähnlich erging es einem 47-Jährigen gegen 9.15 Uhr. Auch für ihn war die Fahrt in Eberhardzell nach einem positiven Alkoholtest zu Ende. In Betzenweiler kontrollierte eine Polizeistreife gegen 7.30 Uhr einen 26-Jährigen. Bei ihm hatten die Beamten ebenfalls den Verdacht, dass er zu viel getrunken. Ein Alkoholtest brachte Gewissheit. Er musste seinen Mercedes stehen lassen.