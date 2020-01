Alfred Fischer ist seit 50 Jahren im Musikverein Füramoos

Der Musikverein Füramoos hat das musikalische Jahr mit einem Konzert ausklingen lassen. An dem Abend wurden auch langjährige Musiker geehrt. So erhielt Alfred Fischer die Ehrennadel in Gold mit Diamant für 50 jähriges Engagement im Verein.

Der Musikverein Haidgau und sein Dirigenten Klaus Wachter starten gemeinsam mit den Besuchern eine musikalische Reise mit dem Konzertmarsch „Sympatria“ von Thomas Asanger. In dem zweiten Stück „Antarctica“ beschreibt Carl Wittrock die Eisfelder des Südpols. Durch die bekannten Melodien von Toto fühlten sich die Zuhörer wie im Stadion beim Rockkonzert. Die musikalische Rundreise endete mit einem Medley von Liedern der Gesangsgruppe Santiano. Als Zugabe erklang die „Karlspolka“.

Nach der Pause begrüßte der Musikverein Füramoos mit Dirigent Helmut Stark die Zuhörer mit dem Marsch „Märchenkönig“ von Timo Dellweg. Auf die Melodien des Disneyfilms „Der Glöckner von Notre Dame“ wurden von Hans van der Heide folgte der Walzer „Wiener Praterleben“, der Wiener Flair in die Festhalle zauberte. Mit den „Dramatic Tales“ von Markus Götz veranschaulichte der Musikverein die Geschichte einer Dorfgründung musikalisch.

Mit der „Perger Polka“ von Kurt Gäble beendeten die Musiker den zweiten Konzertteil. Mit der Zugabe „Sweet Bells Fantasy“ verabschiedeten sie sich vom Publikum. Danach ließen die Musiker gemeinsam mit den Gästen das Jahr gemütlich ausklingen.

Walter Mesek vom Blasmusik-Kreisverbands Biberach übernahm die Ehrungen langjähriger Musiker. Für zehn Jahre aktive Tätigkeit wurde Annabelle Nägele, Julian Maucher und Maximilian Stark die Ehrennadel in Bronze verliehen. Bereits seit 20 Jahre sind Stefanie Fischer, Marion Klütsch und Tobias Waibel aktiv und erhielten die Ehrennadel in Silber. Für seine 30-jähriges Engagement wurde Martin Bauder die Ehrennadel in Gold überreicht. Seit einem halben Jahrhundert ist Alfred Fischer beim Musikverein Füramoos dabei. Er wurde für diese Leistung mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant ausgezeichnet. Der Vorsitzende des Musikvereins Jan Hofmaier dankte den Geehrten für das Engagement und überreichte ihnen jeweils zur Erinnerung noch ein Geschenk. Ein weiteres Dankeschön überreichte das Vorstandsteam an Ulrike Nägele, die nach zehn Jahren als Festdame aufhörte.