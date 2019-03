Alexander Betz führt weiterhin die Motorradfreunde

Der Vorsitzende Alexander Betz ist bei der Hauptversammlung der Motorradfreunde Eberhardzell ebenso im Amt bestätigt worden wie der Kassierer Rupert Herrmann und die Ausschussmitglieder Nico Kalbrecht und Martin Merk.

In seinem Bericht ging Betz auf die zahlreichen Motorradausfahrten und Veranstaltungen wie Frühschoppen, Sommerfest und das Maibaumstellen ein. Für die Befestigung des Parkplatzes beim Motorradheim im vergangenen Jahr ging ein Dank an die Gemeinde. Die Mitglieder erbrachten viele Eigenleistungen. Sie beteiligten sich auch am Sommerferienprogramm und überleißen ihre Vereinsanlage für Kindergartenveranstaltungen.

Auf große Resonanz stieß Gerhard Herrmanns Film über die Tour in Südamerika. Dieses Jahr wird er über die Fahrt durch Südafrika berichten.

Betz gab einen Ausblick auf die Motorradsaison 2019. Einen Frühschoppen mit den Bidumtaler Musikanten und einer Motorradweihe durch Diakon Wolfgang Mast findet am Sonntag, 12.Mai, beim Motorradheim statt. Das das Rote Kreuz bietet im Vereinsheim einen Erste-Hilfe- Lehrgang. Eine mehrtägige Motorradausfahrt organisiert der Vorstand zusammen mit Joachim Grundler von der Kolpingsfamilie Füramoos. Beim Sommerfest am Samstag, 6. Juli, übernimmt die Band Marshy Soil die musikalische Umrahmung.

Zu den wöchentlichen Ausfahrten treffen sich die Motorradfreunde wie in der vergangenen Saison jeweils mittwochs beim Vereinsheim. Laut Manfred Lämmle leisten die Motorradfreunde aus Eberhardzell durch ihr aktives Vereinsleben einen wichtigen Beitrag für ein gutes Miteinander in der Gemeinde.