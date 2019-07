Abend der leisen Töne in Eberhardzell

Der Liederkranz Eberhardzell 1868 veranstaltet am Samstag, 27. Juli, von 19.30 Uhr an in der Pfarrkirche St. Maria in Eberhardzell seinen „Abend der leisen Töne“.

Mit stimmungsvollen Liedern des gemischten Chores sowie der Le Crescentis, begleitet am E-Piano von Johannes Tress und dem Querflöten-Duo Yvonne Schupp und Julia Weggenmann, sollen die Besucher auf die bevorstehende Ferien- und Urlaubszeit eingestimmt werden.

Ein Umtrunk mit Häppchen hinter der Kirche schließt sich an. Der Eintritt ist frei.