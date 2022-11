69-Jährige prallt in Gegenverkehr

Bei einem Unfall nahe Eberhardzell sind am Mittwoch mehrere Personen leicht verletzt worden. Das schreibt die Polizei in ihrem Bericht.

Gegen 19.30 Uhr fuhr eine 69-Jährige in einem VW auf der K7569 von Eberhardzell in Richtung Bad Waldsee. Zur selben Zeit fuhr ein 55-Jähriger mit einem Mercedes in die entgegengesetzte Richtung. Die Frau kam in einer Rechtskurve auf die linke Fahrspur. Die Autos stießen zusammen. Die 69-Jährige sowie zwei Mitfahrerinnen im Alter von 74 und 81 Jahren erlitten dabei leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Der Fahrer des Mercedes sowie sein 26-jähriger Beifahrer erlitten ebenfalls leichte Verletzungen. Abschlepper bargen die beiden Autos.

Die Verkehrspolizei Laupheim, Telefon 07392/9630320, klärt nun den genauen Unfallhergang. Sie schätzt den Schaden am VW auf 10.000 Euro, am Mercedes auf 20.000 Euro.