6500 Hästräger treiben in Eberhardzell Schabernack

63 Masken- und Musikgruppen mit mehr als 6500 Hästrägern haben bei perfektem Wetter ein buntes Treiben auf die Straßen der Narrenhochburg Narrenzell gebracht.

Zahlreiche Attraktionen wie Pyramiden, Musikeinlagen oder akrobatische Vorführungen bekamen die rund 9000 Zuschauer geboten.

Die Narrenzunft aus Taisersdorf mit ihrem Steinbock und die Narrenzunft Mittelneufnach mit den Boxberg-Hexen waren zum ersten Mal in Narrenzell dabei. „Die Besonderheit war, die vielen schönen und abwechslungsreichen Maskencharakteren von Hexen oder Teufel, von lieblichen und fröhlichen Masken, aus Holz oder geschminkt, es war einfach alles dabei“, freut sich Moderator Manfred Lämmle.

Nach dem Narrensprung genossen die Gruppen und Besucher in verschiedenen Locations wie im Zunftzelt, Hexenzelt, Holzwurmzelt oder in der Umlachtalhalle die närrische Zeit. Viele feierten aber auch unter freiem Himmel und stärkten sich an den vielen Getränke- und Essensständen.