6000 Hästräger ziehen durch Narrenzell

In einem farbenprächtigen Umzug sind am Sonntagmittag 6000 Hästräger, Musikanten und sonstige Narren durch die Straßen von Narrenzell gezogen. Geschätzte 8000 gutgelaunte Besucher säumten die Straßen beim Jubiläumsumzug und sorgten für prächtige Stimmung. Beim vorausgehenden Zunftmeisterempfang wurden alle Zünfte vorgestellt und der Jahresorden verliehen.

Schon lange vor Umzugsbeginn erschallte laute Discomusik in Eberhardzells Straßen, während in der Umlachtalhalle der Zunftmeisterempfang noch in vollem Gange war. Beim Zunftmeisterempfang hat Zunftmeister Polde, sein Stellvertreter Markus Scheffold und ANR-Oberzunftmeister Helmut Eichler alle Vertreter der Gastzünfte und die Ehrengäste nacheinander auf die Bühne gebeten und den Jahresorden überreicht. Darunter auch die Politiker Josef Rief (MdB) und Thomas Dörflinger (MdL), Bürgermeister Guntram Grabherr und Ehrennarr Wolfram Blüml.

Du warst ein Zunftmeister, der die Fasnet nicht nur lebt, sondern Fasnet ist. Zunfträtin Melanie Hopp

Alle hatten lobende Worte zum Jubiläum der Narrenzunft dabei. Mit Gastgeschenken, lustigen Worten und Gesängen bedankten sich die Zünfte für die Einladung und vor allem für die gute Zusammenarbeit mit dem bald aus dem Amt scheidenden Zunftmeister „Polde“.

Emotional wurde es im Saal, als sich Zunfträtin Melanie Hopp bei Polde Maucher bedankte und sein Tun in 40 Jahren als Zunftmeister Revue passieren ließ. „Du warst ein Zunftmeister, der die Fasnet nicht nur lebt, sondern Fasnet ist“, lobte die gerührte Zunfträtin. Als Geschenk gab es eine Holzbank mit in der Lehne eingeschnitzten Zeller-Maskenmotiven.

Allgaier Long-Dongs sorgen für fetzigen Sound

Großartig wurde der Empfang durch den Auftritt der Narrenzeller Präsidentengarde und der Showtanzgruppe aus Engetried bereichert. Die „Allgaier Long-Dongs“ sorgten mit fetzigem Sound für einen gelungenen Abschluss und die perfekte Einstimmung zum Narrensprung.

Tausende Narren zogen durch die Straßen von Eberhardzell und sorgten für gute Stimmung. (Foto: Ralf Peter)

Beim Dorfplatz und auf den Straßen der Umzugsstrecke herrschte kurz vor Umzugsbeginn ein reges Treiben bei Besuchern und zur Aufstellung eilenden Narren. Bei windigem, aber überwiegend sonnigem Wetter, mit Temperaturen um die neun Grad, setzte sich der Narrenzug punkt 13.30 Uhr in Bewegung.

Zu jeder Gruppe gibt's eine kleine Geschichte

Viele Informationen hatte der auf der Ehrentribüne moderierende Manfred Lämmle und seine Assistentin Anna Denzel parat. Zu jeder Gruppe wusste man eine kleine Geschichte und animierte die Besucher zum Schreien des Narrenrufes der jeweils vorbeiziehenden Zunft.

Die Spitze des Zuges bildete der Büttel Armin Kiebler, gefolgt vom Fanfarenzug Graf Humbrecht, der Schülergarde und der Hanselgilde. Danach schlängelte sich die aus 81 Gruppen bestehende gut gelaunte Narrenschar zweieinhalb Stunden lang durch die am Straßenrand stehende Besuchermenge.

Hästräger begeistern mit Pyramiden

Die Hästräger begeisterten die Besucher mit ihren Pyramiden und anderen kunstvollen und lustigen Einlagen. 22 Fanfarenzüge, Schalmeiengruppen, Musikapellen und sonstige Musikgruppen sorgten mit fetzigem Sound für beste Unterhaltung beim Narrensprung.

Nach dem Umzug herrschte noch lange ausgelassenes Treiben auf den Straßen, in der Halle und den aufgestellten Narrenzelten.