600 Euro für Klinik-Clowns Ravensburg

Knapp 40 Teilnehmer haben am Sonntag, den 6. November für den guten Zweck geschwitzt. Die Teilnehmer konnten bei vier Fitnesskursen sporteln. Bei der Veranstaltung vom Sportverein Oberessendorf kamen so 600 Euro zusammen. Diese gehen an die Lachmuskel Klinik-Clowns in Ravensburg, die behandeln ihre kleinen und großen Patienten und Angehörige mit etwas, was im Krankenhaus dringend nötig ist: Mit Humor! Die professionelle und therapeutisch wirksame Arbeit der Klinikclowns wird ausschließlich aus Spenden finanziert. Damit diese stolze Summe zusammenkam, verzichteten aller Trainerinnen auf ihre Gage.