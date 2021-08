21-Jährige kommt von der Fahrbahn ab

Leichte Verletzungen hat eine 21-Jährige bei einem Unfall am Montag in Eberhardzell erlitten. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 21-Jährige gegen 7.30 Uhr mit ihrem VW in der Ortsstraße. Wohl aus Unachtsamkeit kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überfuhr sie ein Verkehrszeichen, einen Zaun und eine Hecke. Dabei erlitt ihre 20-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Sie begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 13 000 Euro. Der VW musste abgeschleppt werden.