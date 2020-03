2020 geht es zum Landesfest nach Schwäbisch Gmünd

Rege haben die Mitglieder der Ortsgruppe Eberhardzell des Schwäbischen Albvereins im vergangenen Jahr an den angebotenen Wanderungen beteiligt. 350 Teilnehmer seien zusammen, über das Jahr verteilt, 150 Kilometer gewandert, fasste Vorstand Johannes Pfarr zusammen.

Als harmonisch und vertrauensvoll bezeichnete Pfarr die Zusammenarbeit mit der stellvertretenden Riß-Iller-Gau-Vorsitzenden Helga Tröster. Irmgard Wiedenmann überreicht Pfarr für das große Engagement bei der Betreuung der Albvereinshütte ein Blumenpräsent. Den Bericht von Schriftführer Thomas Pfarrherr fasste Wegewart Albert Kiebler in einem Film kurzweilig zusammen.

Für die Familien im Albverein wurden mit dem Hüttenwochenende in Karsee und den Wanderungen auf der Schwäbischen Alb besondere Höhepunkte geboten. Den höchsten Zuspruch fanden die Wanderungen nach Ummendorf auf den Jordanberg, die Wanderung über Fischbach zum Wettenberger Ried, die Osterwanderung und die Frühwanderung mit Abschluss in der Wanderhütte. Manfred Lämmle, der den Bürgermeister vertrat, hob die Arbeit des Schwäbischen Albvereins beim Naturschutz und der Heimatpflege hervor. Die familiengerechten Veranstaltungen und die zahlreichen Angebote für Wanderfreunde seiejn die Basis für eine gute und stabile Mitgliederentwicklung, sagte Lämmle.

Mit einer Urkunde und Anstecknadel für fünfzigjährige Treu zum Schwäbischen Albverein zeichnete Pfarr Augusta Schneider und Josef Schupp aus. Die Urkunde für die vierzigjährige Mitgliedschaft konnte Pfarr an Anton Schuster, Karl Mohr und Erich Brauchle überreichen. Die Mitglieder Irmgard Wiedenmann, Susanne Pfarrherr und Theo Pfarrherr wurden für fünfundzwanzigjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet.

Die kommende Wandersaison wird am 15. März mit der Märzenbecherwanderung eröffnet. Mit dem im Mai geplanten Hüttenwochenende in Weitnau und verschiedenen Wanderungen auf der Schwäbischen Alb wird viel für Familien geboten. Auf dem Programm stehen zudem ein Besuch des Landesfests in Schwäbisch Gmünd am 17. Mai, die Gauwanderung am 6. September in Ringschnait sowie am 08. November eine Wanderung rund um den Bussen. Für die Nicht-Mitglieder wird am 21. Mai die Vatertagshockete bei der Wanderhütte und eine Frühwanderung rund um Eberhardzell angeboten.