10 000 Euro für den Heggbacher Werkstattverbund

Ralf Weiland, Geschäftsführer der Firma Heber Fördertechnik GmbH & Co. KG in Oberessendorf (ganz rechts) ist mit einem großzügigen Geldgeschenk nach Laupheim in die Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) und in das Berufliche Bildungszentrum (BBZ) gekommen. Von links: Tobias Romer (Freiwilliges Soziales Jahr im BBZ), die Teilnehmerin Reem al Matar, Nadja Ortseifen (Niederlassungsleitung Teilhabe & Bildung der WfbM), der Beschäftigte Josef Glutsch sowie Christian Geier (Leitung BBZ), nahmen den symbolischen Scheck in Höhe von 10 000 Euro entgegen. Beide Einrichtungen gehören zum Heggbacher Werkstattverbund der St. Elisabeth-Stiftung. Die Spende wird je zur Hälfte auf die WfbM und das BBZ aufgeteilt. Bereits seit 1999 kooperieren die Firma Heber Fördertechnik GmbH & Co. KG und die St. Elisabeth-Stiftung. „Die Zusammenarbeit mit dem Heggbacher Werkstattverbund ermöglicht es uns, eine regionale Einrichtung zu unterstützen, die Menschen mit Behinderung geeignete Arbeitsplätze bietet und die darüber hinaus als zuverlässiger und qualitativ hochwertiger Zulieferer partnerschaftlich mit uns zusammenarbeitet", erklärt Susanne Heber, Firmeninhaberin. Foto: Renate Emmenlauer/St. Elisabeth-Stiftung