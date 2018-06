„Das sind mir die Leute und das Dorf wert“

Dass er in Dürnau als Bürgermeister kandidieren möchte, stand für Karl Sontheimer schon früh fest. Eigentlich schon 2007, als sich Karl Sontheimer senior in den Ruhestand verabschiedete. Wird der 45-Jährige am Sonntag gewählt, würde er in die Fußstapfen seines Vaters treten.

Das Feldkreuz auf einer kleinen Anhöhe am Ortsrand gehört zu Karl Sontheimers Lieblingsplätzen in Dürnau. Erst recht, nachdem die Mitglieder des Flurdenkmal-Vereins den Platz bepflanzt, Wege angelegt und eine Natursteinmauer errichtet haben. Viele ehrenamtliche Stunden seien dafür notwendig gewesen, sagt Sontheimer. Im Hintergrund erhebt sich das Dörfchen mit seinen hübschen Fachwerkhäusern und der Kirche St. Johannes Baptist. Was ihm an Dürnau besonders gefalle? Karl Sontheimer überlegt kurz: „das ganze Dorf“.

Aus diesem Grund, so der gebürtige Dürnauer, habe er sich auch zur Kandidatur entschlossen. Wohl wissend, auf was er sich damit bei einem Wahlsieg einlassen würde. Vor Bürgermeister Jürgen Köhler hatte Karl Sontheimer senior das Ehrenamt inne – 29 Jahre lang. „Der Zeitaufwand ist immens“, weiß der Sohn. Und dennoch: „Das sind mir die Leute hier und das Dorf wert.“

Schon jetzt arbeitet der gelernte Landmaschinenmechaniker und SHW-Angestellte nebenberuflich als Fron- und Wassermeister für die Gemeinde. In der anstehenden Kanalsanierung sieht Sontheimer deshalb eine dringende Aufgabe. Aber auch die energetische Rathaussanierung, die Umsetzung des Gewässerentwicklungsplans oder die Maßnahmen am Feuerwehrgerätehaus gelte es in nächster Zeit anzupacken, vorausgesetzt der Haushalt bleibe weiterhin schuldenfrei.

Die Eigenständigkeit erhalten

Vor allem aber wolle er sich dafür einsetzen, dass Dürnau nicht eingemeindet werde: „Für mich steht die Eigenständigkeit im Vordergrund.“ Das fange schon bei der Feuerwehr an und gelte auch für den Kindergarten: „Ohne eigenen Kindergarten kannst du kein Dorf erhalten“, ist der Vater dreier Kinder und zweifache Opa überzeugt. Auch wenn er einräumt, der kostspielige Aus- und Umbau sei „definitiv ein gewagter Schritt“ gewesen, der auch unter den Dürnauern nicht unumstritten war.

Mittlerweile hätten sich hier die Wogen wieder geglättet, hat Sontheimer beobachtet. Insgesamt sei das Dorfleben aber nicht mehr ganz so harmonisch wie einst. Vielleicht würde es helfen, die früheren Feste wiederzubeleben, schlägt das Gründungsmitglied und aktive Guggamusiker der „Xälzbären“ vor: „Ich würde mich hier mit den Vereinen an einen Tisch setzen.“ Durchhaltevermögen kann man dem Dürnauer, der privat gerne radelt oder mit seinen drei Hunden in der Natur unterwegs ist, zumindest nicht absprechen: Karl Sontheimer ist VfB-Fan – „in guten wie in schlechten Zeiten“.