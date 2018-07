Bürgerinitiative restauriert Feldkreuze

In der Gemeinde Dürnau ist von einer Interessengemeinschaft der gemeinnützige, neue Verein „Flurdenkmale Dürnau“ gegründet worden. Dessen Ziel ist, die Feldkreuze und Bildstöcke auf freier Flur zu renovieren und zu betreuen, um sie als stumme Zeitzeugen für die Nachwelt zu erhalten.

Alte Feldkreuze und Bildstöcke in desolatem Zustand werden an Feldwegen und Straßen vor tristem Umfeld oft überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Ursprünglich wurden diese christlichen Symbole gestiftet und platziert aus Dankbarkeit oder in Erinnerung an Vorkommnisse oder Personen, um so ein stummes Andenken für folgende Generationen zu bewahren. Dieser Ausdruck von Volksfrömmigkeit hat in unserer hektischen und schnelllebigen Zeit wenig Platz und leider auch weitgehend an Bedeutung verloren. Um diesem Vergessen entgegen zu wirken, haben sich 19 BürgerInnen der Gemeinde zusammengefunden und den Verein „Flurdenkmale Dürnau“ gegründet. Ziel und Zweck ist Instandsetzung bzw. -haltung und Pflege von Feldkreuzen und Bildstöcken auf der Gemarkung Dürnau, in Absprache mit den Eigentümern. Die Pflegetätigkeit und Betreuung der insgesamt 13 Flurdenkmale wird zum Teil noch von den Familienangehörigen wahrgenommen. Doch bei manchen sind deren Besitzer verstorben und keine Nachkommen für die Pflege da, oder das Eigentum kann wegen mehrmaligem Grundstückswechsel nicht mehr zweifelsfrei zugeordnet werden.

Eine Bilddokumentation über den momentanen Zustand der Dürnauer Feldkreuze, Bildstöcke und der Kreuzkapelle wurde bei der Gründungsversammlung präsentiert.

Unter der Leitung von Bürgermeister Jürgen Köhler wurde die Vereinssatzung einstimmig angenommen und zügig gewählt. Die Vorstandschaft setzt sich zusammen aus dem Vorsitzenden Reinhold Halder, Stellvertreter Franz Breitschmid, Kassier Bernhard Lutz, Schriftführer Alfred Nuber und den drei Beisitzern Karl-Heinz Lutz, Herbert Wachter und Paul Widder mit den Stellvertretern Helga Lutz, Josef Lutz und Angela Lutz.

Der Vorsitzende dankte allen für die Bereitschaft zur Übernahme der gemeinsamen ehrenamtlichen Tätigkeit. Eine Bestandsaufnahme über den aktuellen Zustand der Flurdenkmale mit den jeweiligen Eigentümern soll erfolgen, in gemeinsamer Absprache werden weitere Schritte geplant. Bei Bedarf werden Fachleute wie Steinmetze oder Vertreter der unteren Denkmalsbehörde zugezogen, danach werden eine Prioritätenliste und ein Finanzierungsplan erstellt. Zur Einstimmung auf das beabsichtigte Vorhaben und die Auseinandersetzung mit der Thematik Flurdenkmale und christliche Symbolik will der neue Verein gemeinsam eine Etappe auf dem oberschwäbischen Pilgerweg gehen. (ub)