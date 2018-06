350 Dürnauer dürfen ihr Kreuz machen

Rund 350 der insgesamt 414 Dürnauer dürfen bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag ihre Stimme abgeben. Und erstmals werden auch Jugendliche ab 16 Jahre ihre Bürgermeisterin oder ihren Bürgermeister wählen können.

Bei der überschaubaren Anzahl von Wahlberechtigten rechnet Jürgen Köhler mit einem schnellen Resultat. „Wenn alles ganz normal verläuft, und davon gehe ich aus, werden wir gegen 18.30 Uhr ein Ergebnis haben“, sagt der bisherige Amtsinhaber, der schon im ersten Wahlgang auf einen eindeutigen Wahlsieger hofft. Falls nicht, stünde schon zwei Wochen später der zweite Wahlgang an.

Dabei habe für die Abwicklung der Wahl nur ein kleines Zeitfenster zur Verfügung gestanden. Der Urnengang dürfe weder an einem Feiertag noch in den Schulferien angesetzt werden, berichtet Köhler. Und auch an Heimatfesten schließe die baden-württembergische Gemeindeordnung eine gleichzeitig stattfindende Bürgermeisterwahl aus. Der eigentliche Wunschtermin eine Woche zuvor sei deshalb wegen des Buchauer Adelindisfests nicht in Frage gekommen.

Nun dürfen die Dürnauer Bürger eben am 13. Juli ihr Kreuz entweder bei Patricia Hawel oder bei Karl Sontheimer machen. Und zwar wie immer im Rathaus. Wobei das Wahllokal derzeit als Ausweichquartier für die Kindergartenkinder dient, die den Bauarbeitern das Feld räumen mussten. Wahrscheinlich werde man den Raum deshalb teilen müssen, um die Wahlkabinen dennoch dort unterzubringen, blickt der Bürgermeister voraus.

Geöffnet ist das Wahllokal von 8 bis 18 Uhr. Köhler, der dem Gemeindewahlausschuss vorsitzt, wird schon eine halbe Stunde früher da sein: „um letzte Vorbereitungen zu treffen und die Fahne aufzuhängen“. Und auch den ganzen Tag über wird der scheidende Bürgermeister im Rathaus präsent sein, unterstützt von den Mitgliedern des Gemeindewahlausschusses. In drei Schichten zu jeweils drei Ausschussmitgliedern übernehmen sie die Aufgabe der Wahlhelfer. Zur Stimmauszählung sind dann zehn Helfer eingeplant.

Ist der Wahltag gut überstanden, ist nicht nur der Wahlsieger, sondern auch Köhler erleichtert. Dann nämlich sei auch das Ende absehbar für seine Zeit als zweifacher Bürgermeister von Ertingen und Dürnau. Noch pendle er zwischen beiden Gemeinden. Köhlers Arbeitswoche kennt derzeit kein Wochenenden und nach einem mehr als vollen Arbeitstag in Ertingen lege er auf dem Heimweg noch einen Zwischenstopp im Dürnauer Rathaus ein. Dort komme er dann bis in die Nacht seinen Amtspflichten nach, erzählt Köhler und lobt seine Mitarbeiterin, die ihm sehr viel abnehme. „Und es läuft schon sehr gut, ich fühle mich mehr als wohl in Ertingen. Aber die Familie bleibt gerade auf der Strecke.“

Deshalb wird Köhler wohl auch die Tage bis zum 1. September zählen. Da nämlich soll sein Nachfolger die Amtsgeschäfte in der Federseegemeinde übernehmen. Die offizielle Amtseinsetzung ist direkt nach den Schulferien geplant. Bis dahin wird der gebürtige Dürnauer wohl noch so manche Nachtschicht im Rathaus verbringen, um eine reibungslose Übergabe vorzubereiten: „Mir liegt viel daran, dass es in Dürnau gut weiterläuft.“