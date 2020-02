Zwei neue Narrenräte mit Leib und Seele

Zwei Urgesteine der Narretei sind seit diesem Jahr neu im Dürmentinger Narrenrat: Heike Hecht und Robert Dreher. Sie haben Närrisches im Blut, in den Genen und mit der Muttermilch aufgesogen. Herausgekommen sind zwei tolle Narren, die sich ein Leben ohne Fasnet nicht vorstellen können.

Eine lange Tradition der Narrenräte besteht in Heike Hechts Familie. Bereits der Opa und der Vater waren Narrenräte. Als „Täfelesmädle“ war sie mit zwölf Jahren zum ersten Mal auf der „Gabel“. Dazu hat sie sich extra die hohen Sandalen ihrer Schwester ausgeliehen, um etwas älter zu wirken. „Du bisch doch a Scheita-Mädele“, fragten die Zuschauer. Doch als Maschger darf man ja nichts sagen. Deshalb zuckte sie nur mit den Schultern. Natürlich musste sie sofort nach dem Maschgra heim ins Bett. Mitten im Zentrum Dürmentingens ist sie aufgewachsen. Das war als Kind sehr spannend, erzählt sie. Wenn Gabel war, saßen sie und ihre Schwester den ganzen Abend am Fenster und schauten dem Treiben zu. Unzählige verkleidete Maschger zogen am Haus vorbei. Zum Glück durfte sie mit ihrer Oma schon bald zum Zuschauen mit zur Gabel. Selbst im hohen Alter ertappte Heike Hecht ihre Oma noch beim Maschgern.

Mit sechs Jahren trat Heike Hecht zum ersten Mal auf dem Dürmentinger Narrenball auf. Beim Kinderauftritt von Narrenmama Beate Denzler zeigte sie ihr Talent. Dem Narrenball ist sie bis heute treu. Jahrelang war sie im Schminkteam. Als Moderatorin, unter anderem mit ihrer Schwester, unterhielt sie die Besucher. Einmal sogar im Schlafanzug. Auf den Umzügen lief sie als Dreiviertelsnarr und die vergangenen Jahre als Stocknarr mit. Das Häs des Narrenrats steht ihr nun vorzüglich. Außerhalb der Fasnet ist Heike Hecht Hausdame in der Kur- und Rehaklinik.

Parallelen gibt es eindeutig zu Robert Dreher. Auch er kommt aus einer richtigen Fasnetsfamilie. Sein Ursprung liegt jedoch in Unlingen. Hier beginnt der Narrensamen als „Bussakendle“. Von da ging es bei Robert Dreher weiter zu den Knappen und dann zu den „Margretla“, die halb Frau halb Mann sind. Als er zu den Hexenverbrennern kam, ging es rund: „Arbeitsfrühstück“ hieß hier sein erstes Aufeinandertreffen. Das ging natürlich bis spät in die Nacht und war ein ordentlicher Einstieg. Hier textete Robert Dreher viele eigene Lieder. Diese wurden am nächsten Tag im Bus verteilt und beim Aussteigen sangen drei Busse seine neuesten Werke. In Unlingen werden zu manchen Gelegenheiten immer noch seine Lieder gesungen. Bei Drehers ist die ganze Familie auf der Fasnet aufgetreten. Zu Fasnetszeiten war bei ihm zu Hause jedes Zimmer mit einem anderen Familienmitglied belegt, das seinen Text übte. Seine Oma trat mit 78 Jahren noch auf dem Weiberball auf. Während der Fasnet öffnete seine Familie das Fasnetswirtshaus „Die Pfanne“.

Als Robert Dreher, der im richtigen Leben Apotheker ist, nach Dürmentingen zog, faszinierte ihn gleich die Gabel. Am Anfang schaute er zu, doch das genügte ihm nicht. Sein Narrenblut juckte in allen Zellen. Mit dabei sein, „selber Maschgra gau“, das ist seine Leidenschaft. Texten, dichten, das liegt ihm. Natürlich wurde sein Talent erkannt und er wurde für den Narrenball engagiert. In der Bütt und als Moderator vergnügt er das Publikum. Dass er hierbei Heike Hecht traf, war unumgänglich. Heute treiben die zwei Gleichgesinnten oft zusammen ihr Unwesen an der Fasnet, erfreuen die Gäste und sind nicht wegzudenken. Dabei liegt ihnen die Hausfasnet am Herzen. „A Fasnet isch nur dann guat, wenn ma dreimol beim Maschgra war“, betonen sei einstimmig.

Als Narrenräte sind sie auf jeden Fall eine Bereicherung für die Dürmentinger Fasnet. Und ihr „Narra raus“ kommt aus voller Inbrunst.