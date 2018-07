Zwei Jugendliche sind für 20 Delikte verantwortlich

Eingeworfene Heckscheiben an Autos, beschädigte Räder, ein zerschnittenes Sprungtuch eines Trampolins: Ende April haben mehrere Jugendliche in Dürmentingen randaliert und Sachschaden in erklecklicher Höhe angerichtet. Inzwischen sind die Täter gefunden, so die Polizei auf Nachfrage. Zwei Jugendliche haben die Randale eingeräumt.

„Die Straftaten sind aufgeklärt“, heißt es dazu von Polizeisprecher Uwe Krause. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei Jugendliche aus Dürmentingen und Umgebung. Sie haben die Taten gegenüber der Polizei eingeräumt.

Den Jugendlichen wird vorgeworfen für Sachbeschädigungen in 20 Fällen verantwortlich zu sein. Dabei geht es in erster Linie um Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Aber nicht nur. Zwölf Autobesitzern entstand ein Sachschaden, weil die Jugendlichen mit Steinen die Heckscheiben ihrer Autos einwarfen. An zwei Autos beschädigten sie zusätzlich noch die Reifen. An einem Lastwagen schlitzten die Täter die Plane auf, in einem Garten zerschnitten sie die Sprungfläche eines Trampolins. Den Gesamtsachschaden schätzte die Polizei damals auf ungefähr 8000 Euro.

Die Jugendlichen müssen sich nun für diese Taten verantworten. Die Einleitung eines Strafverfahrens und die Wiedergutmachung des Schadens seien am Laufen, so der Polizeisprecher.

Wie damals berichtet, hatten die Jugendlichen an einem Freitagabend, 27. April, randaliert. Eine Zeugin hatte gegen 22 Uhr mehrere Jugendliche auf einem Parkplatz in der Bussenstraße bemerkt. Später hörte sie zudem Schläge und Gelächter. Zwischen 22 Uhr und 22.30 Uhr wurden die Sachbeschädigungen im ganzen Ort begangen.