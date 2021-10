Zirkus ist eine bunte faszinierende Welt

Die St. Fidelis gGmbH hat zum 15. Erlebnispädagogischen Event nach Heudorf eingeladen. Die Veranstaltung stand unter dem Motto „Zirkus – eine bunte Welt“. Die Veranstaltung fand mit Auszubildenden der Heilerziehungspflegeschule vom Institut für sozialpädagogische Berufe (IfsB) in Ravensburg statt. Fachlehrer Jörg Singer und seine Kollegin Erlebnispädagogin Judith Günther reisten mit 25 Schülern an.

Der gemeinsame Erlebnistag begann auf dem Schulhof des SBBZ Edith-Stein-Schule. Dort hatten sich die Teilnehmergruppen aus unterschiedlichen Jugendhilfeeinrichtungen bereits eingefunden. St. Fidelis Heudorf startete mit sechs Spielgruppen. Die Gäste kamen aus Leutkirch, Donzdorf und Wahlwies.

Der Zirkustag wurde mit lustiger Zirkusmusik, bunt bemalten Gesichtern und mutigen Artisten eröffnet. Jeder Gruppe waren zwei Schüler vom IfsB zugewiesen. Diese leiteten Kinder und Jugendliche für die zu lösenden Aufgaben fachmännisch an. Bei der ersten Station wurden die jungen Zirkuskünstler für die Aufführung in der Manege mit „Pois“ („Ball“) in die hohe Kunst der artistischen Bewegungskunst eingeführt. Des Weiteren wurden die „Lehrlinge für die Manege“ in die Vielfältigkeit der möglichen Darbietungen in der Zirkusarena eingewiesen. Ninja-Spiel, Slackline, Bogenschießen oder Klettern standen ganz oben auf den Top 10 der Angebote. Neben den Offerten wurden soziale Kompetenzen, Teamgeist und Teamfähigkeit gefördert.

Die Auszubildenden vom IfsB sorgten für einen reibungslosen Ablauf des Events. Sie hatten für die einzelnen Stationen das benötigte Material vorbereitet und leiteten die Zirkuslehrlinge an. So konnten sie die erworbenen theoretischen Kenntnisse in der Praxis unter Beweis stellen.

Das Corona-Hygienekonzept für die Veranstaltung erlaubte es nicht, ein gemeinsames Fest als Höhepunkt zum Abschluss zu feiern. Jeder Teilnehmende packte sein mitgebrachtes Vesperbrot und Getränke aus und lies es sich schmecken. Trotzdem wurde der 15. Erlebnispädagogische Event in St. Fidelis ein voller Erfolg, wenngleich unter anderen Bedingungen. Ein Teilnehmer bringt es auf den Punkt. „Wir lassen uns von Corona nicht unterkriegen, hatten viel Spaß und können bald als Zirkusartisten auf Weltreise gehen.“