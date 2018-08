In Dürmentingen ist am Sonntagabend ein Brand ausgebrochen. Zwei Bewohner des Wohn- und Geschäftshauses in der Hochbergstraße konnten sich in Sicherheit bringen. Einer davon musste wegen einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus nach Biberach gebracht werden.

Um 19.36 Uhr wurde Alarm ausgelöst. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Dürmentingen und Heudorf sowie die Nachbarwehren aus Riedlingen und Bad Buchau mit Drehleitern. Außerdem rückte das DRK mit zwei Rettungswagen aus. Da eine Stromleitung direkt über das betroffne Gebäude führt, war auch die EnBW vor Ort, um die Stromleitung abzuschalten. Beim Eintreffen der Feuerwehren stand der Dachstuhl bereits in Flammen. Die Rauchschwaden waren schon von von Weitem zu sehen.

Nach ersten Auskünften ist der Brand entweder in einem Zimmer im Dachgeschoss oder auf dem Balkon ausgebrochen. Zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe gab es bis Redaktionsschluss keine Informationen.